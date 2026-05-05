'윰세포3' 김고은♥김재원 결혼 골인…완벽한 해피엔딩[TV핫스팟]

티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3' 김고은, 김재원이 웨딩마치를 울리며 핑크빛 해피엔딩을 그렸다.

'유미의 세포들 시즌3'가 지난 4일 티빙을 통해 마지막 회인 7-8회를 공개했다. 연인이 된 유미(김고은)와 순록(김재원)이 결혼식까지 올리며 이보다 더 완벽할 수 없는 해피엔딩을 맞이했다.

제니(전소영)와의 관계를 포함해 순록으로 인해 더 이상의 혼란을 겪고 싶지 않았던 유미와 세포들은 순록의 고백을 거절했다. 순록은 상심했지만 유미가 다른 사람과 결혼하는 걸 상상조차 할 수 없어 다시 용기를 냈다. “아무리 생각해도 저는, 작가님이 좋아요. 그걸 이제야 깨달은 게 한심하지만 아마 처음부터 좋아하고 있었던 것 같아요”라는 순록의 두 번째 고백은 시청자들을 ‘심쿵’하게 만들었다.

연인이 두 사람은 달라졌다. 유미를 향한 호칭도 더 이상 ‘작가님’이 아닌 ‘누나’였다. 들킬 수 있으니 출판사와 작업실 반경 1km 내에서는 스킨십 금지 원칙을 세웠던 순록은 주말이란 핑계로 작업실에서 유미와 달콤한 키스를 하며 원칙을 깼다. 급기야 비밀연애 때문에 둘만의 여행을 망치자, 순록은 편집장 대용(전석호)에게 유미와의 연애 사실을 폭탄 고백했다.

만난 지 한달도 안됐지만, 순록은 유미에게 프러포즈를 했다. 인생에서 그런 적이 처음이었기 때문에 확신한다는 순록의 말은 설렘을 안겼다.

지난 세 시즌 동안 유쾌하고 따뜻한 유미의 성장 이야기와 더불어 설레는 로맨스는 시청자의 연애세포를 깨우기에 충분했다. 세포들의 열렬한 응원 속 결혼식을 올리는 유미와 순록의 꽉 찬 해피엔딩은 그동안 유미의 사랑과 성장을 응원하며 함께 울고 웃었던 시청자들을 미소 짓게 만들었다.

시즌3는 3주 연속 티빙 주간 유료가입기여자수 1위를 기록하며 뜨거운 호응을 이어가고 있다. 글로벌 반응도 뜨겁다. 공개 2주차 기준 라쿠텐 비키 미국, 유럽, 중동, 오세아니아에서 2주 연속 1위를 차지했고 일본 디즈니 플러스 2주 연속 3위에 올랐다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]