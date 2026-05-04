하승진·조진세 출격… 프로농구 챔프전서 ‘팬덤중계’ 뜬다

사진=KBL 제공

전 농구선수 하승진과 코미디언 조진세가 농구 중계를 한다면 어떨까.

현실로 일어난다. 남자프로농구 중계를 담당하는 티빙(TVING)이 ‘팬덤중계'를 처음 선보인다. 오는 5일 소노와 KCC의 챔피언결정전 1차전부터 진행된다. 팬덤중계는 기존 중계의 틀을 벗어난 실시간 소통과 응원 참여를 중심으로 한 팬덤형 중계 콘텐츠다.

입담의 대가들이 모인다. 전 농구선수이자 농구 분석 콘텐츠 크리에이터 ‘농떼르만’ 김진용을 비롯해 전 농구선수 하승진, 전태풍, 코미디언 조진세, 배우 정진운, 가수 별 등 다양한 출연진이 출연한다.

5일 시작하는 1차전에는 김진용, 전태풍, 정진운이 중계를 진행한다. 2차전에는 김진용, 전태풍, 하승진이 나서 경기 흐름에 맞춘 입담과 리액션을 더한다. 3차전 이후부터는 김진용, 전태풍, 하승진, 조진세, 가수 별 등이 차례로 합류해 우승컵을 향한 막바지 열기를 끌어올린다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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