가수 겸 배우 에릭남이 과거 한국 활동 중 겪었던 심각한 건강 악화 사실을 공개했다.

에릭남은 최근 유튜브 채널 '제이키아웃'에 출연해 대외적인 밝은 이미지와 달리 내면적으로는 극심한 스트레스에 시달렸다고 밝혔다.

당시 공황장애와 함께 팔, 손가락, 다리 등이 마비되는 증상을 겪었으며, 약 3개월 동안 죽만 먹으며 버텼던 일화를 전했다.

현재 미국으로 활동 기반을 옮긴 그는 현지 예능 '트레이터스' 출연을 비롯해 할리우드 영화와 시리즈 제작에 참여하는 등 보폭을 넓히고 있다.

에릭남은 매니저나 스태프 없이 홀로 전 세계 일정을 소화하고 있는 근황도 덧붙였다.

그는 "2024년 들어 일주일 이상 한곳에 머문 적이 없을 만큼 바쁜 일정을 보내고 있다"며, 이 과정에서 느끼는 외로움이 최근 음악 작업의 주제가 되기도 했다고 설명했다.

지난 2013년 데뷔한 에릭남은 현재 미국을 중심으로 글로벌 투어와 콘텐츠 제작 등 다방면에서 활동 중이다.

<뉴시스>

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