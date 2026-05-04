의식 불명 선수 부모에게 막말… 김나미 대한체육회 사무총장 사임

김나미 대한체육회 사무총장. 사진=뉴시스

사고로 의식불명 상태에 빠진 중학생 복싱 선수 가족에게 부적절한 발언을 해 논란이 된 김나미 대한체육회 사무총장이 사임했다.

대한체육회는 4일 “김 사무총장이 최근 제기된 사안과 관련해 책임을 지고 사임 의사를 표명했다”고 밝혔다.

김 사무총장은 “이번 사안으로 국민과 체육인 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사과드린다”며 “공직자로서 무거운 책임감을 느끼고 직위에서 물러나겠다”고 전했다.

김 사무총장은 지난해 9월 대통령배 전국시도복싱대회 경기 도중 펀치를 맞고 쓰러져 8개월째 회복하지 못하고 있는 중학생 A선수 가족에게 부적절한 발언을 해 논란을 빚었다. 사고 당시 A선수 부모에게 “100% 책임지겠다”고 했지만 이후 입장을 바꿨다.

목포MBC가 보도한 녹취록에 따르면 김 사무총장은 A선수와 관련해 “아이는 처음부터 가능성이 없었다. 이미 뇌사다. 이제는 깨어날 수 있는 확률이…”라며 “마라톤 대회에서 사고로 한 사람이 죽었는데 가족이 장기 기증을 했다” 등의 말을 했다. 논란이 커지자 대한체육회는 공식 사과를 하고 김 사무총장을 직무 정지했다. 결국 김 사무총장의 사임으로 이어졌다.

대한체육회는 “이번 사안의 엄중함을 인식해 선수 보호 기능이 빈틈없이 작동할 수 있도록 시스템을 재점검하고 공직 윤리 의식 제고를 비롯해 조직 기강을 철저히 관리하는 등 국민적 신뢰를 회복하는 데 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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