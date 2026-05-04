DJMAX 작곡가 리주, 42세로 별세…왕정현 “곡들 기억해달라” 추모

작곡가 이준영 SNS 캡처.

리듬게임 DJMAX 시리즈를 비롯해 다양한 음악 작업으로 알려진 작곡가 이준영(활동명 리주·LeeZu)이 42세의 나이로 세상을 떠났다. 갑작스러운 비보에 음악계와 팬들의 추모가 이어지고 있다.

4일 가요계에 따르면 작곡가 왕정현은 이날 자신의 소셜미디어를 통해 이준영의 부고를 전하며 고인을 애도했다.

그는 “저의 친구이자 우리가 사랑하는 DJMAX의 작곡가 리주님이 홀로 먼 여행을 떠났다”며 “그가 남긴 많은 곡을 기억해 주시고 외롭지 않게 추모해 달라”고 전했다.

이준영은 생전 자신의 유튜브 채널 ‘방랑백수’에 ‘안녕’이라는 제목의 영상을 올리고 “모든 분들 감사했고 미안합니다”라는 글을 남긴 것으로 알려졌다.

고인은 ‘리주’라는 활동명으로 게임 음악과 단편 영화, 시그널 음악 등 다양한 영역에서 활동해왔다. 특히 ‘디제이맥스 테크니카 2(DJMAX TECHNIKA 2)’ 수록곡 ‘더 길티(The Guilty)’, ‘번 잇 다운(Burn It Down)’ 등을 통해 리듬게임 팬들에게 강한 인상을 남겼다.

또한 개인 앨범 발매와 유튜브 활동 등을 통해 꾸준히 음악 작업을 이어오며 대중과 소통해왔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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