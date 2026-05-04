“용돈 다 털어 와플 사줄게”…장원영, 팬들 심쿵하게 만든 일상 미모 [스타★샷]

장원영이 초코 와플을 들고 포즈를 취했다. 출처=장원영 SNS

그룹 아이브(IVE)의 멤버 장원영이 인형보다 더 인형 같은 미모를 뽐냈다.

지난 1일 장원영은 자신의 SNS에 “오늘 디메추(디저트 메뉴 추천) 초코 와플이랑 맛있는 커피”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 장원영은 편안하면서도 감각적인 홈웨어 스타일을 선보여 눈길을 끌었다. 그는 목선과 쇄골 라인이 자연스럽게 드러나는 라이트 그레이 컬러의 롱 슬리브 티셔츠에 아이보리 팬츠를 매치해 포근하고 내추럴한 무드를 완성했다.

자칫 평범할 수 있는 일상복이지만 장원영의 화려한 비주얼과 감각적인 스타일링이 더해져 트렌디한 매력이 배가됐다. 특히 풍성한 웨이브 헤어와 눈 밑부터 콧등까지 넓게 퍼진 핑크빛 블러셔 메이크업은 특유의 사랑스럽고 몽환적인 분위기를 자아냈다. 여기에 이국적인 느낌을 주는 블루 컬러 렌즈로 신비로운 매력까지 더했다.

이에 팬들은 댓글을 통해 “초코 와플 100개도 사주고 싶다”, “장원영의 미모 축복은 끝이 없다”, “내 용돈을 다 털어서라도 초코를 사 주겠다” 등의 뜨거운 반응을 보였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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