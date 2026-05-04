한지민, 빈곤 아동 위해 5000만원 기부…꾸준한 선행 ‘주목’

배우 한지민. 뉴시스

배우 한지민이 국제구호단체를 통해 전 세계 빈곤 아동 지원을 위한 따뜻한 나눔을 이어갔다. 꾸준한 기부와 봉사로 선행을 실천해온 한지민의 선한 영향력이 다시 한 번 주목받고 있다.

4일 소속사 BH엔터테인먼트에 따르면 한지민은 최근 국제구호단체 JTS에 5000만원을 기탁했다. 해당 기부금은 기아 퇴치와 교육 지원 등 도움이 필요한 아동들을 위해 사용될 예정이다.

한지민은 2007년부터 JTS 모금 캠페인에 꾸준히 참여해온 것으로 알려졌으며, 지난 2월에는 서울 명동 거리 모금 행사에도 직접 참여해 현장 캠페인에 힘을 보탰다.

2023년에는 서울 구룡마을 주민들을 위한 연탄 나눔 봉사에 참여하는 한편, 5000만원을 추가로 기부하며 지속적인 선행을 실천해왔다.

이번 캠페인은 JTS와 예술인 봉사 모임 길벗이 함께 진행하는 것으로, 전쟁·재난·빈곤 지역 아동 지원을 목표로 운영된다.

한편 한지민은 지난달 종영한 JTBC 드라마 ‘미혼남녀의 효율적 만남’을 통해 시청자를 만났다. 차기작으로는 디즈니+ 시리즈 ‘코리언즈’ 출연을 확정지었다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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