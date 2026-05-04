미세키서울 H/S 컬렉션, ‘또 다른 설렘’ 아이브 레이와 일본에서 완성

사진=미세키서울

K-패션 브랜드 미세키서울이 아이브(IVE) 레이와 H/S 시즌 컬렉션을 통해 두 번째 협업을 이어간다고 4일 밝혔다.

‘또 다른 설렘’을 핵심 메시지로 내세운 이번 시즌에서 레이는 새로운 컬렉션의 중심으로 나섰다.

이번 시즌의 가장 큰 특징은 촬영 배경에 있다. 레이가 실제 일본 거리를 배경으로 어린 시절을 회상하며 그 시절 골목을 거닐던 설렘을 고스란히 담아냈다. 단순한 제품 화보를 넘어 레이의 실제 추억과 정서가 녹아든 콘텐츠로 미세키서울이 추구하는 감성적 브랜딩과 자연스럽게 맞닿는다. 브랜드가 구축해온 콘셉트와 레이의 이미지가 결합되며 서사가 더욱 강화됐다.

미세키서울은 에프컴바인(대표 김건주)이 2023년 9월 런칭한 K-패션 브랜드이며 독자적인 콘셉트 설계를 통해 브랜드 정체성을 구축해왔다. 블랙·화이트·그레이 등 모노톤 컬러와 비대칭 디테일을 핵심 디자인 문법으로 삼아, 제품 자체보다 '설렘'이라는 감정이 먼저 떠오르는 브랜드를 지향한다.

이러한 브랜드 서사 속에서 아이브 레이는 단순한 광고 모델을 넘어 브랜드 정체성을 완성하는 존재로 자리잡고 있다. 레이만의 감각적인 무드, 설렘을 자아내는 이미지가 미세키서울이 추구하는 감성과 절묘하게 맞아떨어지며 강한 시너지를 만들어내고 있다는 평가다. 컬렉션 전반에서 감성과 콘셉트의 결합도가 높다는 점이 특징이다.

미세키서울 관계자는 "레이가 가진 감성과 미세키서울이 추구하는 브랜드 세계관이 이번 H/S 시즌에서 더욱 자연스럽게 어우러졌다"며 "앞으로도 레이와 함께 설렘이라는 감정을 다양한 방식으로 풀어나가며 브랜드만의 고유한 언어를 이어가겠다"고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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