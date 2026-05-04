원더풀스, 박은빈·차은우·최대훈·임성재 캐릭터 스틸 공개

사진제공=넷플릭스

넷플릭스 시리즈 ‘원더풀스’가 해성시를 배경으로 한 캐릭터 스틸을 공개하며 작품의 세계관을 구체화했다고 4일 밝혔다.

‘원더풀스’는 1999년을 배경으로 초능력을 얻게 된 평범한 인물들의 이야기를 그린 코믹 어드벤처다.

공개된 스틸에는 ‘은채니’ 역의 박은빈, ‘손경훈’ 역의 최대훈, ‘강로빈’ 역의 임성재, ‘이운정’ 역의 차은우가 등장해 각기 다른 능력을 암시한다.

채니는 순간이동, 운정은 염력, 경훈은 끈끈이, 로빈은 괴력이라는 능력을 갖게 되며, 일상과 비일상의 경계를 넘나드는 이야기가 전개된다.

각 캐릭터는 능력과 성격 간 대비를 통해 극적인 재미를 더한다. 특히 소심한 성격의 로빈이 괴력을 얻는 설정이나, 공무원 운정이 비밀스러운 능력을 숨긴 채 살아가는 서사는 서사의 긴장감을 높이는 요소로 작용한다.

또한 네 인물이 서로 얽히며 형성하는 관계와 팀워크는 코믹 요소뿐 아니라 감정선까지 함께 이끌어갈 것으로 기대된다.

‘원더풀스’는 오는 5월 15일 넷플릭스를 통해 공개된다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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