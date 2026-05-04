블랙핑크 지수, 칸 시리즈 페스티벌 참석

사진=Dior

블랙핑크(BLACKPINK)의 멤버 지수(JISOO)가 프랑스 파리에서 열린 칸 시리즈 국제 페스티벌에 참석해 럭셔리 자태를 뽐냈다.

디올은 올해로 9회를 맞이한 이번 페스티벌에서 지수가 디올(Dior)의 2026 가을 겨울 컬렉션 블랙 컬러 드레스를 착용해 고급스러운 분위기를 자아냈다고 4일 밝혔다.

사진=Dior

특히 프릴 디테일이 돋보이는 이 드레스는 지수의 단아하면서도 세련된 매력을 한층 부각시켰다.

여기에 함께 매치한 디올 보우 힐 슬링백 샌들은 디올 하우스의 크리에이티브 디렉터 조나단 앤더슨의 첫 패션쇼에서 공개된 아이템으로, 하우스의 영원한 심벌 중 하나인 ‘보우(Bow)’를 모티브로 우아하게 디자인된 것이 특징이다.

심플한 실루엣에 새틴 소재를 더해 기품 있는 고급스러움을 표현했으며 디올의 ‘D’ 실루엣을 형상화한 솔 디테일이 돋보인다고 디올 측은 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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