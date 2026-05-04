“본편 아니어도 3억 뷰”…방탄소년단 ‘다이너마이트’ 안무 MV까지 터졌다

방탄소년단(BTS)이 경기 고양 고양종합운동장 주경기장에서 월드투어 무대를 진행 중이다. 사진=뉴시스

그룹 방탄소년단(BTS)의 대표곡 ‘다이너마이트(Dynamite)’ 안무 버전 뮤직비디오가 유튜브 조회수 3억 뷰를 돌파했다.

4일 소속사 빅히트 뮤직(하이브)에 따르면 방탄소년단의 ‘다이너마이트(Choreography ver.)’ 뮤직비디오는 이날 오전 11시경 유튜브 조회수 3억 건을 넘어섰다.

해당 영상은 지난 2020년 9월 세계적인 게임 개발사 에픽게임즈와의 협업을 통해 최초 공개됐다. 전 세계 게임 이용자들이 가상 세계에 모여 뮤직비디오를 함께 관람하는 신선한 소통 방식으로 공개 당시 큰 화제를 모았다. 특히 화려한 특수 효과를 배제하고 일곱 멤버의 경쾌하고 역동적인 퍼포먼스 자체에 집중해 팬들의 시선을 사로잡았다.

다이너마이트의 다양한 파생 영상들도 여전히 뜨거운 인기를 누리고 있다. 본편 뮤직비디오 촬영 당시의 NG 장면과 멤버들의 유쾌한 모습을 담은 다이너마이트 비-사이드(B-side) 영상은 이미 2억 뷰를 넘어섰다.

소속사 측은 “안무 연습 영상 또한 1억4000만 뷰를 넘기는 등 발표된 지 수년이 지난 현재까지도 꾸준히 소비되며 글로벌 스테디셀러로서의 저력을 보여주고 있다”고 전했다.

다이너마이트는 밝고 경쾌한 디스코 팝(Disco pop) 장르로 춤과 노래를 통해 자유와 행복을 찾자는 긍정적인 메시지를 담은 곡이다. 방탄소년단은 이 곡으로 한국 가수 최초로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 핫 100 1위에 올랐으며 통산 3주간 정상을 지켰다. 또한 해당 차트에 32주 동안 머무르며 ‘글로벌 메가 히트송’으로서의 위상을 공고히 했다.

한편 방탄소년단은 20억 뷰를 기록 중인 다이너마이트 본편 뮤직비디오를 비롯해 수많은 히트곡들의 억대 조회수 뮤직비디오를 보유하고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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