에스파 카리나, 올블랙 셔츠 원피스 입고 ‘여신 포스’… 눈부신 이목구비 [스타★샷]

카리나가 올블랙으로 고혹적인 분위기를 자아냈다. 출처=카리나 SNS

그룹 에스파(aespa)의 카리나가 독보적인 분위기를 자아내는 올블랙 스타일링을 선보였다.

지난 3일 카리나는 자신의 개인 SNS 계정에 가족 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다.

공개된 사진 속 카리나는 셔츠 스타일의 상의와 허리 라인을 자연스럽게 강조한 미니 원피스를 착용해 시크하고 도회적인 매력을 발산했다. 가볍게 걷어 올린 소매로 자연스러운 무드를 연출하는가 하면 전면의 플랩 포켓과 은색 스냅 버튼 디테일로 미니멀한 감성을 더해 감각적인 워크웨어 룩을 완성했다.

특히 카리나는 자칫 단조로울 수 있는 올블랙 룩에 앞코가 날렵한 화이트 슬링백 구두를 믹스매치해 세련된 포인트를 줬다. 여기에 풍성한 물결 웨이브 헤어스타일과 또렷한 이목구비가 어우러져 한층 더 몽환적이고 신비로운 아우라를 자아냈다.

한편 카리나가 속한 에스파는 지난 3일 오전 해외 일정을 소화하기 위해 인천국제공항을 통해 출국했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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