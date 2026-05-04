김고은, 어린이날 의미 더했다…환아 치료 위해 5000만원 기부

배우 김고은. 뉴시스

배우 김고은이 어린이날을 앞두고 투병 중인 어린이들을 위해 따뜻한 나눔을 실천하며 선한 영향력을 이어갔다.

소속사 BH엔터테인먼트는 4일 김고은이 저소득층 환아 치료비 지원을 위해 서울대학교 어린이병원에 5000만 원을 기부했다고 밝혔다. 해당 기부금은 경제적 어려움으로 치료에 어려움을 겪는 취약계층 어린이들의 의료비로 사용될 예정이다.

김고은의 선행은 이번이 처음이 아니다. 그는 2021년부터 매년 어린이날마다 꾸준히 기부를 이어오며 선한 영향력을 실천해왔다.

김고은은 “도움이 필요한 아이들에게 실제로 쓰였다는 이야기를 듣고 큰 울림을 받았다”며 지속적인 나눔 의지를 전했다. 이 “앞으로도 많은 분들께 받은 사랑에 보답할 수 있는 배우가 되도록 노력하겠다”고 했다.

한편 김고은은 현재 tvN 드라마 ‘유미의 세포들’ 시즌3에 출연하며 연기 활동도 활발히 이어가고 있다. 작품 활동과 더불어 꾸준한 기부로 따뜻한 행보를 보여주고 있는 만큼 앞으로의 선한 영향력에도 관심이 모이고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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