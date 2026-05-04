김시우, 세계랭킹 25위→ 20위… 개인 최고 랭킹 경신

김시우. 사진=AP/뉴시스

김시우(CJ)가 남자 골프 세계랭킹에서 ‘톱20’에 올랐다.

김시우는 4일 발표된 남자 골프 세계랭킹에서 평균 3.51점을 받았다. 지난주 25위에서 5계단 상승한 20위에 올랐다. 자신의 세계랭킹 최고 순위다. 이날 끝난 미국프로골프(PGA) 투어 시그니처 대회인 캐딜락 챔피언십에서는 공동 4위에 오른 효과를 봤다.

김시우는 2025년을 47위로 마감했으나 올 시즌 PGA 투어 개막 4개월 만에 순위를 대폭 끌어올렸다. 올 시즌 PGA 투어 12개 대회에서 6차례 톱10에 들며 개인 한 시즌 최다 기록을 썼다.

캐딜락 챔피언십에서 정상에 오른 캐머런 영(미국)은 4위에서 3위로 한 계단 올라섰다. 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국), 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)는 같은 자리를 유지했다.

캐딜락 챔피언십에서 공동 65위에 그친 임성재는 한 계단 떨어진 77위를 기록했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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