LCK 마지막 관문 열린다…SOOP, EWC 선발전 생중계

SOOP이 EWC 선발전 경기를 생중계한다. SOOP 제공

SOOP이 글로벌 e스포츠 무대 진출을 향한 LCK 팀들의 마지막 관문을 책임진다. 전 경기 생중계와 다양한 참여형 콘텐츠로 팬들과 함께 대회의 열기를 이어갈 예정이다.

SOOP은 ‘e스포츠 월드컵(EWC) LCK 선발전’의 운영과 전 경기 생중계를 맡아 국내외 팬들에게 대회 전 과정을 실시간으로 전달한다고 4일 밝혔다.

EWC는 사우디아라비아 리야드에서 열리는 클럽 기반 e스포츠 대회로, 이번 LCK 선발전은 본선 진출권을 결정짓는 최종 관문이다. 리그오브레전드(LoL) 부문에서는 디펜딩 챔피언 젠지 e스포츠가 초청팀으로 합류하며, 선발전을 통해 추가로 2개 팀이 EWC 본선 무대에 오르게 된다.

중계진도 화려하게 꾸려졌다. 국문 중계는 채민준, 김규환 캐스터와 김동준, ‘프린스’ 이채환 해설이 맡아 현장감을 더한다. 영문 중계에는 발데스(Valdes), 아틀러스(Atlus), 디곤(Dgon) 캐스터와 울프(Wolf), 옥스(Aux) 해설이 참여해 글로벌 팬들과 소통한다.

선발전은 4일부터 26일까지 진행된다. 4일, 5일, 12일, 18일, 19일 경기는 온라인으로 치러지며, 25일과 26일 양일간의 최종 경기는 상암 SOOP 콜로세움에서 오프라인으로 열린다.

SOOP은 대회 제작과 운영, 송출을 모두 맡아 전 과정을 총괄한다. 또한 드롭스를 포함한 시청 참여형 이벤트를 통해 팬들의 몰입도를 높이고, 한국어 독점 생중계는 물론 영어·중문(번체)·베트남어 중계도 제공해 글로벌 시청 환경을 강화한다. 베트남 중계는 현지 파트너 온 라이브(On Live) 플랫폼을 통해 송출될 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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