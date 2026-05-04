제시, 구릿빛 탄탄 몸매 과시…감탄 자아내는 ‘비키니+데님’ 자태 [스타★샷]

제시가 건강미 넘치는 모습으로 근황을 전했다. 출처=제시 SNS

가수 제시(Jessi)가 과감하고 힙한 의상으로 완벽한 몸매를 뽐냈다.

지난 3일 제시는 자신의 인스타그램에 “보고 싶었어(Missed you…)”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 제시는 화사한 옐로우 비키니 톱을 착용해 건강미 넘치는 구릿빛 피부와 탄탄한 몸매를 고스란히 드러냈다. 특히 비키니 하의 위에 헐렁한 청바지를 매치해 골반 라인을 강조하는 파격적인 패션을 선보여 시선을 사로잡았다.

여기에 이국적인 패턴의 스카프를 두건처럼 두르고 가로로 긴 선글라스와 볼드한 골드 링 귀걸이를 매치해 특유의 당당하고 세련된 매력을 극대화했다. 시계와 팔찌, 목걸이 등 액세서리 역시 골드 톤으로 통일해 한층 화려한 무드를 완성했다.

한편 제시는 최근 새 EP ‘P.M.S(Pretty Mood Swings)’를 발매하고 활발한 활동을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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