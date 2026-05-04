아이유, 혼례·위기·로맨스까지…폭넓은 감정 연기 압도

21세기 대군부인 방송화면 캡처.

아이유가 ‘21세기 대군부인’에서 감정의 결을 촘촘히 쌓아 올리며 극의 중심을 단단히 잡고 있다. 사랑과 혼란, 책임과 위기 사이를 오가는 성희주의 복합적인 내면을 설득력 있게 그려내며 시청자들의 몰입을 이끌고 있다.

지난 1, 2일 방송된 MBC 금토드라마 21세기 대군부인 7, 8회에서는 요트 위 입맞춤 이후 달라진 성희주의 감정 변화와 함께 혼례, 사건, 위기가 연이어 펼쳐졌다. 아이유는 상황에 따라 요동치는 감정선을 섬세하게 풀어내며 인물의 서사를 한층 깊이 있게 완성했다.

입맞춤 이후 성희주의 변화는 7회부터 본격적으로 드러났다. 설렘을 느끼면서도 이를 쉽게 인정하지 못하는 모습, 이안대군의 진심 어린 말에 흔들리는 내면을 눈빛과 말투, 미묘한 표정 변화로 표현하며 감정의 층위를 입체적으로 그려냈다.

혼례를 앞두고 진행된 가족 식사 장면에서는 억눌린 감정이 터져 나왔다. 감정을 애써 눌러 담다 끝내 자리를 박차고 나가는 흐름까지 자연스럽게 이어지며 캐릭터의 서사가 설득력을 얻었다. 이후 이안대군의 위로로 서서히 마음이 풀리는 과정 역시 절제된 연기로 담아내며 두 인물 간 감정선을 부드럽게 연결했다.

혼례 장면에서는 또 다른 매력이 드러났다. 전통 혼례복을 단아하게 소화하며 시각적인 아름다움을 더하는 동시에, 낯선 상황에서의 어색함까지 현실감 있게 표현해 장면의 완성도를 높였다. 이어진 실신 장면과 회복 후 포옹 장면에서는 감정의 진폭을 자연스럽게 이어가며 극의 긴장과 여운을 동시에 살렸다.

혼인 이후 첫 공식 석상에서는 성희주의 또 다른 면모가 부각됐다. 왕립학교 창립 기념 행사에서 보여준 단단하고 우아한 태도는 인물의 사회적 위치를 분명히 드러냈다. 이어 계약 결혼 관련 속보가 전해지자, 흔들리는 감정과 당혹감을 섬세하게 표현하며 극적 긴장감을 끌어올렸다.

이처럼 아이유는 21세기 대군부인 7, 8회에서 감정의 폭을 유연하게 오가며 성희주를 더욱 입체적인 인물로 완성했다. 눈빛과 호흡, 말투까지 세밀하게 조율된 연기는 캐릭터의 설득력을 높였고, 극 전반에 안정적인 중심축을 형성했다. 앞으로 이어질 성희주의 변화와 관계 서사에 대한 기대감 역시 한층 커지고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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