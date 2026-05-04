[TV핫스팟] 구교환·고윤정, 서로의 상처 끌어안아…‘알수없음’ 고통 이해

모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다 방송화면 캡처.

구교환과 고윤정이 서로의 상처를 끌어안는 깊은 감정 연기로 안방극장에 짙은 여운을 남겼다. 무너질 듯 위태로운 인물들이 마침내 서로를 이해하고 손을 내미는 순간, 극은 단순한 로맨스를 넘어선 치유의 서사로 확장됐다.

지난 3일 방송된 JTBC 토일드라마 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’ 6회에서는 황동만(구교환)과 변은아(고윤정)의 감정이 본격적으로 맞닿으며 극의 중심축을 형성했다.

이날 황동만은 변은아를 향한 감정을 자각한 이후 멈춰 있던 창작의 흐름을 되찾았다. 오랜 시간 정체됐던 글쓰기가 다시 속도를 내기 시작했고, 그는 다시 8인회에 합류하며 변화된 모습을 보였다. 스스로를 비관하던 과거와 달리, 창작의 동력을 되찾은 그의 모습은 극적인 대비를 이뤘다.

반면 박경세(오정세)는 깊은 내적 균열을 드러냈다. 영화 실패 이후 아내 고혜진(강말금)에게 냉정한 평가를 들은 그는 자존심에 큰 상처를 입었고, 타인의 도움을 받아야 한다는 현실을 받아들이지 못한 채 흔들렸다. 여기에 황동만의 변화는 또 다른 자극으로 작용하며 복잡한 감정을 증폭시켰다.

변은아 역시 장미란(한선화)과의 만남을 통해 강렬한 존재감을 드러냈다. 그는 프로듀서로서 장미란에게 거침없는 피드백을 던지며 날카로운 통찰을 보여줬고, 그 과정에서 두 사람 사이에는 긴장과 신뢰가 교차하는 미묘한 관계가 형성됐다.

그러나 변은아의 내면에는 여전히 지워지지 않는 상처가 자리하고 있었다. 친모 오정희(배종옥)와의 갈등 속에서 어린 시절 버려졌던 기억을 꺼내든 그는 감정을 억누르지 못했고, 깊은 상처를 드러냈다.

극의 정점은 황동만과 변은아의 재회 장면에서 완성됐다. 두 사람은 ‘알 수 없음’이라는 감정을 통해 서로의 고통을 이해하게 됐고, 말로 다 표현하지 못했던 감정을 공유했다.

특히 서로의 아픔을 알아본 순간, 변은아가 황동만을 끌어안고 눈물을 터뜨리는 장면은 강렬한 울림을 남겼다. 이어 황동만 역시 그를 받아들이며 두 사람은 서로를 돕기로 약속했다. 이들의 만남이 앞으로 어떤 변화를 만들어낼지 기대가 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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