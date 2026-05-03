‘언필터드’ 원필 “마이데이 꿈꾸던 미래, 함께 완성해가요”

데이식스 원필. JYP엔터테인먼트 제공

데이식스 원필이 진솔한 고백과 함께 마이데이를 향한 진심을 전했다.

3일 오후 서울 송파구 잠실실내체육관에서 데이식스 원필의 솔로 콘서트 ‘언필터드(Unpiltered)’를 개최했다. 군 입대 전 열렸던 2022년 3월 첫 단독공연 ‘필모그래피(Pilmography)’ 이후 약 4년 2개월만에 열린 단독 콘서트다.

지난 3월 30일, 4년만의 신보 ‘언필터드’로 내면의 순간들을 노래했다. 전곡 작사와 작곡에 참여한 싱어송라이터 원필의 음악적 성장과 진정성을 담아냈다. 매 앨범 곡 작업에 참여하며 싱어송라이터로서궤적을 그려운 원필이다. 이날 공연은 대규모 청음회처럼 진행됐다.

데이식스 원필. JYP엔터테인먼트 제공

관객들과 무대 사이사이 소통하며 곡의 의미와 에피소드를 하나씩 털어놨다. 4년 전 코로나 시국으로 인해 ‘함성 없는’ 공연을 펼쳐야 했던 원필에게는 더욱 특별한 콘서트다. 그는 “지난 콘서트 땐 클래퍼로 박수를 치고, 나 혼자 만담하듯 울고 웃고 질문했는데 오늘은 너무 즐기고 있다”며 활짝 웃었다.

군 입대를 앞두고 발표한 ‘필모그래피’는 코로나 시기와 더해져 원필의 ‘아픈 손가락’이었다. 그는 “‘필모그래피’는 당시 내가 좋아하는 음악을 기록한 앨범이다. 여러모로 아픈 손가락 중 하나였는데, 이번 콘서트 하면서 후련하게 털어놓고 갈 수 있는 것 같다. 지금은 전혀 슬프지 않고 행복하다”고 말했다.

‘그리다 보면’은 고등학생 때 친구들과 쓴 곡. 원필은 “당시 우리는 어떤 미래를 살아갈까 생각하며 만든 곡인데, 나의 미래는 아직 현재 진행형인 것 같다. 내가 그렸던 모습에 아직 못 도달하지 못해 미완성이다. 더 어른이고 싶고 멋있는 사람이고 싶은데 아직 그러지 못했다”며 “여러분들이 꿈 꿔왔던 그림이 아직 완성되지 않았다면 나와 함께 함께 완성해가면 좋겠다”고 진심을 전했다.

‘언젠가 봄은 찾아올거야’에 대해서는 “추운 겨울에 정말 봄이 왔으면 좋겠다는 마음으로 쓴 곡이다. 지금 누군가는 외롭고 추운 겨울을 보내고 있을지도 모르지만, 언젠가 정말 이 곡처럼 우리에게 따듯한 봄이 올거라고 믿는다”며 “지금이 너무 괴롭고 힘들어도 내가 있고 데이식스가 있으니 너무 힘들지 말라. 내가 계속 힘을 주겠다”고 따듯한 메시지를 보냈다.

한편, 원필은 2015년 밴드 데이식스로 데뷔해 싱어송라이터로 팀과 솔로 활동을 병행해왔다. ‘언필터드’ 활동과 더불어 데이식스 데뷔 10주년 기념 투어 ‘더 데케이드’ 일환 공연을 전개하며 글로벌 활약을 이어가고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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