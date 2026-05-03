‘연패는 없습니다’ 서울 이랜드, 박창환·에울레르 득점포…'후반 추가시간 2명 퇴장' 김포 2-1로 꺾어

사진=서울 이랜드FC 제공

프로축구 K리그2 서울 이랜드 FC가 연패는 없다고 외친다.

서울 이랜드는 3일 목동종합운동장에서 열린 하나은행 K리그2 2026 10라운드 김포FC와의 홈경기에서 2-1로 승리했다. 시즌 6승째(1무3패·승점 19)를 신고했다. 4연승을 달리다 직전 라운드서 화성FC에게 당한 일격의 아픔(1-2)을 툴툴 털어냈다. 반면 김포는 5경기 무패 행진(1승4무·승점 13)에 마침표가 찍혔다.

수장들의 동상이몽, 하늘은 서울 이랜드의 손을 들었다. 경기 전 김도균 서울 이랜드 감독이 꼽은 승부처는 전반, 고정운 김포 감독은 후반을 꼽았다. 고 감독은 “이랜드가 많은 활동량으로 전방 압박을 할 것 같다. 우리가 실점하지 않는 데 집중해야 한다. 후반에 결과가 나오지 않을까”라고 전했다. 이에 김 감독은 “우리는 전반에 넣어야지”라며 “전반에 넣고 후반에 또 좋은 상황을 만들어서 추가 득점할 것”이라고 말했다.

사진=서울 이랜드FC 제공

김 감독이 그림이 그대로 그라운드서 펼쳐졌다. 특히나 강조한 전반에 선제골을 신고했다. 전반 14분 역습 상황, 하프라인 밑에서 공을 따낸 에울레르가 강현제에게 패스했다. 우측 측면을 달리던 강현제는 문전으로 쇄도하는 박창환에게 기가 막힌 패스를 찔렀다. 박창환은 2명의 수비수를 따돌리고 강력한 왼발 슈팅을 골대에 꽂았다. 올 시즌 1호골(통산 7호골)이다. 강현제는 시즌 2호 도움을 기록했다.

다만 리드는 오래가지 않았다. 전반 39분 김포에게 동점골을 허용했다. 페널티박스 부근 좌측에서 디자우마가 뿌린 공을 받은 루안은 박스 밖 정면에서 오른발 슈팅으로 왼쪽 그물을 흔들었다. 루안의 시즌 3호골이자, 디자우마의 1호 도움이었다.

사진=한국프로축구연맹 제공

동점으로 맞은 후반, 양 팀은 쉽게 골문을 열지 못했다. 하지만 이랜드가 먼저 선수를 쳤다. 후반 36분 김포 임창석의 핸드볼로 이랜드는 페널티킥 기회를 얻었다. 당초 키커로 나선 에울레르의 슈팅이 손정현의 선방에 막혔으나, 주심은 손정현이 먼저 움직였다고 보고 무효로 판단했다.

두 번째 기회, 이번엔 달랐다. 에울레르는 천천히 템포를 뺏는 왼발 슈팅으로 추가골을 집어넣었다. 에울레르의 시즌 1호골이다. 이후 이랜드는 조준현의 태클로 옐로카드를 받았으나, 침착하게 리드를 지켜내며 승점 3을 품에 안았다.

한편 김포는 경기 종료 직전 루안이 변경준과의 충돌 이후에 팔을 휘두르면서 레드카드를 받았다. 악재가 계속됐다. 변경준이 드리블을 하던 도중 손정현이 위험한 태클을 범했다. 주심은 손정현이 명백한 득점 기회 저지를 이유로 퇴장을 조치했다. 결국 김포는 무너졌다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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