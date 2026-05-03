“멀리서부터 알아봤다”…강유경, 데이트 상대 누굴까

하트시그널5 스틸컷. 채널A 제공

강유경이 첫 공식 데이트에서 설렘 가득한 반응을 보이며 분위기를 단숨에 끌어올린다. ‘시그널 하우스’ 입주자들이 처음으로 마주하는 데이트 자리에서 각자의 감정이 더욱 선명해지는 가운데, 예상치 못한 호감과 긴장감이 교차하며 관계의 향방에 관심이 쏠린다.

오는 5일 방송되는 채널A ‘하트시그널5’ 4회에서는 입주자들이 첫 공식 데이트에 나서는 모습이 그려진다. 여자 입주자들은 남자들의 ‘인생 책’을 선택해 각자의 상대를 만나게 되는 방식으로 데이트가 진행된다.

시그널 하우스 넷째 날인 이날 강유경·김민주·정규리는 자신이 고른 책을 들고 약속 장소로 향한다. 특히 강유경은 멀리서 걸어오는 상대를 알아보자마자 “저기서부터 알아봤다”며 미소를 감추지 못해 설렘을 자아낸다.

정규리는 속마음을 드러내며 기대감을 높인다. 박우열과 이틀 연속 문자를 주고받으며 호감을 키운 그는 “우열 님이 나오면 좋겠다”고 밝혀 실제 데이트 상대가 누구일지 궁금증을 더한다.

김민주 역시 변화의 기류를 보인다. 그는 데이트 도중 “포커페이스가 잘 안 됐다”고 털어놓으며 “이 사람이랑 뭔가 있구나 싶었다”고 말해 새로운 감정의 시작을 암시한다. 그동안 특정 인물에게 직진했던 그의 마음이 이번 만남을 통해 어떻게 달라질지 관심이 집중된다.

남자 입주자들의 활약도 이어진다. 박우열은 특유의 여유로운 태도로 데이트 상대에게 “떨리냐, 나는 기대했다”고 말하며 분위기를 이끈다. 김성민, 김서원, 정준현 역시 각자의 상대와 자연스럽게 대화를 이어가며 한층 가까워진 모습을 보인다. 특히 김서원은 “이런 걸 운명이라고 하는 것”이라며 의미심장한 미소를 지어 눈길을 끈다.

첫 데이트부터 각기 다른 감정선이 드러난 가운데, 강유경의 마음을 흔든 상대가 누구일지, 입주자들의 관계가 어떤 방향으로 흘러갈지 관심이 모인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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