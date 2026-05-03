고윤정·한선화 첫 대면…‘모자무싸’ 긴장감 최고조

모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다 6회 예고. 스튜디오 피닉스·SLL·스튜디오 플로우 제공

고윤정과 한선화 사이에 심상치 않은 긴장감이 감돌기 시작했다. 두 사람의 첫 대면이 예고되며 모자무싸의 긴장감이 급격히 치솟고 있다.

앞서 지난 JTBC 토일드라마 모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다(모자무싸) 5회에서는 황동만(구교환), 장미란(한선화), 이준환(심희섭)이 박경세(오정세)를 향한 불만을 공유하며 급격히 가까워지는 모습이 보여졌다. 황동만의 직설적인 발언에 공감한 장미란은 그동안 쌓아온 감정을 쏟아냈고, 분위기는 빠르게 달아올랐다.

이 과정에서 이준환은 자신의 시나리오 ‘무서운 여자’를 장미란에게 건네며 기회를 노렸고, 세 사람은 마치 오랜 동료처럼 호흡을 맞추는 듯 보였다. 그러나 이어질 전개는 전혀 다른 방향을 향한다.

3일 공개된 6회 프리뷰에서는 전날의 화기애애한 분위기와 달리, 다시 모인 이들 사이에 싸늘한 공기가 흐른다. 특히 시나리오를 읽은 장미란의 표정이 굳어 있으며, 이전과는 전혀 다른 반응을 보이면서 갈등의 시작을 암시한다.

여기에 변은아(고윤정)와 장미란의 첫 대면이 예고되며 긴장감은 한층 고조된다. 두 사람은 국민배우 오정희(배종옥)를 중심으로 얽힌 복잡한 관계를 지닌 인물들로, ‘숨겨진 친딸’과 ‘의붓딸’이라는 설정 자체만으로도 팽팽한 대립을 예고한다. 특히 날카로운 판단력으로 ‘도끼’라 불리는 변은아가 장미란을 향해 어떤 반응을 보일지 관심이 쏠린다.

제작진은 “공공의 적을 두고 뭉쳤던 인물들이 하나의 시나리오를 계기로 균열을 맞는 과정이 펼쳐진다”며 “변은아와 장미란의 첫 대면과 그 안에서 드러나는 감정의 충돌이 이번 회차의 핵심 포인트”라고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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