'현역가왕3’ 우승 홍지윤, ‘내가 안아줄게요’ 가창…몰입도 높인다

가수 홍지윤이 '사랑을 처방해 드립니다' OST 가창자로 시청자와 만난다.

홍지윤이 가창한 KBS 2TV 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' 여덟 번째 OST '내가 안아줄게요'가 3일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

'내가 안아줄게요'는 가장 힘들고 지쳤던 순간 묵묵히 곁을 지켜준 연인에 대한 깊은 감사와 보답을 약속하는 노래다. 홍지윤은 '서로의 삶을 지탱해 주는 영원한 반쪽이 되어 함께 하겠다'는 약속을 담은 곡을 풍부한 감정선과 섬세한 표현력으로 완성해 내며 극의 몰입도를 더한다.

특히 홍지윤의 단단하면서도 귀를 사로잡는 보이스가 힘 있게 터지는 사운드, 극적인 멜로디와 조화를 이루며 화려한 사랑 노래들 사이 가장 강력한 '진심'을 전한다. 또 "그대의 길이 돼줄게요" "내가 빛이 될게요"라는 다짐과 고백을 담은 가사와 어우러지는 홍지윤의 매력적인 음색은 리스너들의 감성을 촉촉하게 적실 예정이다.

여기에 드라마 '호텔 델루나', '태양의 후예', '괜찮아 사랑이야', '달의 연인 - 보보경심 려', '우리들의 블루스'를 비롯해 '도깨비' OST '첫눈처럼 너에게 가겠다', 'Stay With Me(스테이 위드 미)', 'Beautiful(뷰티풀)', 'I Miss You(아이 미스 유)' 등을 히트시킨 국내 최고의 OST 제작 프로듀서 송동운이 OST 제작 총괄 프로듀싱을 맡아 음악적 깊이를 더했다.

'사랑을 처방해 드립니다'는 30년 동안 악연으로 얽혔던 두 집안이 오해를 풀고 서로의 상처를 보듬으며 결국 하나의 가족으로 다시 태어나는 패밀리 드라마다. 매주 토·일요일 오후 8시 KBS 2TV에서 방송된다.

한편 MBN '현역가왕3'에서 3대 현역가왕에 오르며 시청자들을 사로잡은 홍지윤이 가창에 참여한 KBS 2TV 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' 여덟 번째 OST '내가 안아줄게요'는 3일 오후 6시부터 각종 온라인 음원사이트에서 감상할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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