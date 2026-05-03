“내가 추해 보여서…” 환희 母, 사진관 거부했던 가슴 아픈 이유 [TV핫스팟]

환희가 어머니와 함께 커플 사진을 촬영했다. 출처=‘살림하는 남자들’ 454회 방송 캡처

가수 환희가 가정의 달을 맞아 어머니에게 잊지 못할 특별한 추억을 선물하며 시청자들에게 따뜻한 감동을 안겼다.

지난 2일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘살림하는 남자들’에서는 어머니를 위해 직접 집안일에 나서는 등 ‘효도 데이’를 준비한 환희의 모습이 그려졌다. 이날 환희는 서툴지만 정성을 담아 김치볶음밥을 만들고 이불 빨래를 도맡으며 어머니를 향한 애정을 드러냈다.

특히 하이라이트는 환희가 어머니 몰래 예약한 사진관 방문이었다.

평소 사진 촬영에 강한 거부감을 보여왔던 어머니는 사진관 앞에 도착하자마자 “제일 오기 싫은 곳”이라며 완강히 거부했다. 이에 환희는 “여행을 가려면 여권 사진이 필요하다. 예약금을 날리게 된다”며 끈질기게 설득한 끝에 어머니를 사진관 안으로 이끌었다.

어머니가 그동안 사진을 멀리했던 이면에는 아들을 향한 깊은 배려와 마음의 짐이 있었다. 어머니는 앞선 인터뷰에서 “아들이 연예인이라 조심스러운 부분도 있었고, 스스로가 추해 보인다는 생각에 자책하기도 했다”며 웃는 표정에 대한 두려움을 고백한 바 있다.

긴장감이 감돌던 촬영장은 아들의 다정한 애교로 이내 녹아내렸다. 환희의 적극적인 응원에 힘입어 어머니의 굳은 표정은 점차 부드럽게 풀렸고 두 사람은 여권 사진에 이어 생애 첫 단둘만의 커플 사진 촬영까지 성공적으로 마쳤다. 유년 시절 이후 처음으로 어머니와 나란히 렌즈 앞에 선 환희는 시종일관 다정하게 포즈를 취하며 촬영을 이끌었다.

방송 후반 인터뷰에서 어머니는 “아들에게 표현은 못 했지만 속으로는 너무 좋았다. 아들이 정말 예뻤다”고 소회를 밝히며, “다음에는 먼저 ‘사진 찍자’고 말할 용기가 생겼다”며 변화된 심경을 전했다.

환희 역시 “어머니가 참 미인이셨는데, 촬영하며 보니 손도 작아지고 많이 야위신 것 같아 시간이 참 빨리 흘렀음을 느꼈다”며 애틋함과 안타까움이 교차하는 진심 어린 소감을 밝혔다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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