나얼 ‘같은 시간 속의 너’, 이예준 리메이크 버전 공개

가수 이예준이 ‘같은 시간 속의 너’로 나얼의 가창력을 잇는다.

이예준은 3일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 리메이크 음원 ‘같은 시간 속의 너’를 발매한다.

‘같은 시간 속의 너’는 2015년 발매된 나얼의 발라드 명곡을 이예준이 정식 리메이크한 음원이다. 이예준은 차분한 흐름 속에서도 기승전결 또렷한 감정선으로 듣는 이들의 공감을 이끈다.

“아무 말도 하지 마요. 더는 안 된다는 거 잘 알아요”라는 이별을 견디는 가슴 아픈 노랫말은 이예준의 호소력 강한 음색과 만나 울림을 배가한다. 한 음 한 음에 애틋한 감정을 실은 목소리와 뛰어난 가사 전달력도 강한 몰입감을 선사할 전망이다.

이예준은 ‘보이스코리아 2’ 우승자이자 ‘복면가왕’ 4연승 가왕으로 탄탄한 가창력을 입증한 보컬리스트다. 올해 1월에는 자신의 대표곡을 보컬 듀오 자정과 리메이크한 싱글 ‘미친 소리’를 발매했다. 최근 MBC ‘1등들’에서 ‘Welcome to the Show(웰컴 투 더 쇼)’, ‘기댈곳’, ‘그때 헤어지면 돼’, ‘형(兄)’ 등 레전드 무대를 탄생시키며 시청자들의 큰 사랑을 받았고, 오는 6월 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 개막하는 ‘1등들’ 전국투어 콘서트 무대에도 오른다.

특히 이예준만의 탁월한 곡 해석력과 무결점 보컬 역량이 리스너들의 호평을 얻고 있다. 이번 ‘같은 시간 속의 너’ 역시 2024년 SBS ‘더 리슨: 우리 함께 다시’ 출연 당시 커버한 무대가 유튜브 조회 수 1100만 뷰를 돌파하며 뜨거운 화제를 불러모은 바 있다. 정식 리메이크 음원으로 만날 이예준의 밀도 높은 재해석이 기대된다.

이예준의 리메이크 음원 ‘같은 시간 속의 너’는 3일 오후 6시부터 각종 온라인 음원 사이트에서 감상할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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