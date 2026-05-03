‘런닝맨’ 지석진 “롤모델 지예은…아내와 뜨거운 사랑 시작 중”

방송인 지석진이 최근 댄서 비타와 공개 열애를 시작한 지예은을 자신의 롤모델로 지목한다.

3일 방송되는 SBS ‘런닝맨’에서는 데뷔 10주년 기념 재결합을 앞두고 있는 걸그룹 아이오아이(I.O.I) 청하, 전소미가 게스트로 출연한다.

이날 방송은 ‘색달라야 꽃길’로 꾸며진다. 랜덤으로 컬러가 지정되는 세 개의 컬러 보드 중 자신의 색깔이 하나라도 나오면 불이익을 받게 되는 방식이다. 한순간에 희비가 엇갈리는 멤버들의 처절한 생존 경쟁이 펼쳐진다.

미션 중 지석진은 본인의 롤모델로 최근 공개 연애를 시작한 지예은을 지목했다. 멤버들은 작위적이라며 반발했으나 지석진은 “우리 아내와 요즘 뜨거운 사랑을 시작 중이다”, “나이 먹은 사람은 사랑하면 안 됩니까?”라고 잔뜩 격양된 목소리로 너스레를 떤다.

미션에서 멤버들은 승리를 위해 수단과 방법을 가리지 않는다. 공식 잔머리꾼 하하와 양세찬은 미션 도중 거친 몸싸움을 벌인다. 하하는 미션이 끝난 뒤 “내가 아담이 된 줄 알았어”라며 혼비백산했던 당시의 심경을 고백해 웃음을 안긴다.

멤버들의 무리수는 미션비 절도 사건으로까지 이어진다. 눈 뜨고 코 베인 피해자는 분노를 감추지 못했고 대낮에 벌어진 절도 사건이 레이스의 향방을 어떻게 뒤흔들지 궁금증을 더한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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