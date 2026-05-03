[TV핫스팟] 제로베이스원 성한빈, 서장훈도 인정한 ‘만찢남’ 비주얼

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 성한빈이 남다른 예능감을 자랑했다.

성한빈은 지난 2일 오후 방송된 JTBC ‘아는 형님’에 출연해 다채로운 매력을 뽐냈다.

이날 ‘아는 형님’에 첫 출연한 성한빈은 화려한 퍼포먼스를 곁들인 개성 있는 자기소개와 함께 등장해 프로그램에 활력을 불어넣었다. 이어 앞서 화제를 모았던 텃팅과 히트곡 메들리 무대를 선보이며 댄서 출신다운 면모를 입증했다.

AI가 만든 이미지를 보고 가수, 노래, 가사를 맞히는 ‘AI 그림 가사 퀴즈 코너’에서도 성한빈의 퍼포먼스 실력이 빛을 발했다. 성한빈은 정답을 맞힌 뒤 노래에 맞춰 화려한 댄스 세리머니를 펼치며 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다.

또한 성한빈은 제로베이스원의 새로운 시작을 알리며 기대감을 더했다. 오는 18일 컴백하는 제로베이스원(성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱)은 한층 견고해진 정체성과 탄탄해진 팀워크를 바탕으로 성숙한 음악과 퍼포먼스를 선보일 계획이다.

이밖에도 성한빈은 센스 있는 입담과 적재적소 리액션으로 자연스럽게 녹아들며 출연진들과 유쾌한 케미스트리를 형성했다. 무대와 예능을 오가며 존재감을 드러내고 있는 성한빈이 계속해서 보여줄 다방면 활약에 관심이 집중된다.

한편, 성한빈이 속한 제로베이스원은 오는 18일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 미니 6집 ‘어센드-(Ascend-)’를 발매하며 컴백한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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