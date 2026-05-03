불꽃 파이터즈 향한 치열한 오디션…‘불꽃야구2’ 첫 회부터 살벌

스튜디오C1 불꽃야구2 스틸컷.

불꽃 파이터즈 자리를 차지하기 위한 경쟁이 시작됐다. 설렘을 안고 모인 지원자들은 서로를 의식하며 미묘한 긴장감을 형성했고, 현장은 오디션장을 방불케 하는 치열한 생존 무대로 바뀌었다. 실력은 물론 멘탈까지 시험대에 오른 가운데, 작은 실수 하나에도 희비가 엇갈리는 순간들이 이어졌다.

3일 스튜디오C1에 따르면 내일(4일) 공개되는 야구 예능 프로그램 ‘불꽃야구2’ 1화에서는 불꽃 파이터즈 입성을 노리는 지원자들의 본격적인 경쟁이 펼쳐진다.

1차 서류 전형을 통과한 지원자들은 개별 테스트 기회를 얻어 운동장에 모인다. 기대감도 잠시, 이들은 등장과 동시에 김성근 감독의 압도적인 존재감에 긴장감을 감추지 못한다. 극도의 부담감 속에 평소 기량을 제대로 발휘하지 못하는 참가자들이 속출하고, 현장에는 아쉬운 분위기가 감돌기 시작한다. 그러던 중 김성근 감독의 시선을 사로잡는 한 투수가 등장하면서 분위기는 단숨에 반전된다.

한편 신재영과 이대은은 서로의 투구를 거침없이 평가하며 유쾌한 긴장감을 더한다. 마운드 위 이대은을 지켜보던 신재영은 “이 정도면 탈락 아니냐”며 농담 섞인 견제를 던지고, 이에 이대은은 “떨어지지 말고 버텨라”고 받아치며 티격태격한다. 두 사람은 결국 서로의 탈락 가능성까지 언급하며 경쟁과 우정 사이를 오가는 ‘찐친 케미’를 보여준다.

외야수 테스트에서는 강한 어깨를 앞세운 지원자들이 잇따라 등장해 눈길을 끈다. 김성근 감독이 고개를 끄덕이며 긍정적인 반응을 보이자, 다른 지원자들 역시 감탄을 숨기지 못한다. 이어진 내야수 테스트에서는 정성훈과 김재호의 안정적인 수비가 돋보인다. 끊임없이 이어지는 펑고에도 흔들림 없는 플레이를 선보이며, 국가대표 출신다운 클래스를 입증한다.

현역 시절 기량을 유지한 베테랑들과 패기 넘치는 신예들이 맞붙은 가운데, 치열한 경쟁을 뚫고 불꽃 파이터즈에 합류할 최종 주인공이 누가 될지 관심이 쏠린다.

제작진은 “과거의 영광을 입증해야 하는 베테랑과 무섭게 치고 올라오는 신예의 대결이 예측할 수 없는 결과에 눈을 뗄 수 없는 짜릿한 몰입감을 선사할 예정”이라며 “야구선수로서 최선을 다하는 모습과 치열한 견제, 그 속에서 피어나는 리스펙트까지 다양한 장면이 한 공간에서 포착되며 다채로운 재미를 선사할 것”이라고 기대를 당부했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]