타율 3할 향하는 이정후, 2경기 연속 안타… 샌프란시스코는 4연패

샌프란시스코 이정후. 사진=AP/뉴시스

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 다시 타율 3할에 근접했다. 2경기 연속 안타를 때려내며 신바람을 냈다.

이정후는 2일 미국 플로리다주 세인트피터즈버그의 트로피카나 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 탬파베이 레이스와의 경기에 7번 타자 중견수로 선발 출전해 3타수 1안타를 기록했다.

2경기 연속 안타 행진이다. 이정후는 전날(1일) 필라델피아 필리스와 더블헤더 2차전에서 4타수 2안타 1타점을 기록했다. 이틀 연속 안타를 친 이정후는 시즌 타율을 0.297에서 0.298(114타수 34안타)로 끌어올렸다.

2회초 2사 1루에서 처음 타석에서 좌익수 뜬공에 그친 이정후는 2번째 타석에서 안타를 뽑아냈다. 팀이 0-2로 뒤진 5회초 1사 1루에서 이정후는 상대 선발 셰인 맥클라나한의 직구를 잡아당겨 우전 안타를 뽑았다. 하지만 후속 타자 헤라르 엔카나시온이 병살타를 물러나면서 진루까지 이어지진 못했다. 이후 2타석에서는 모두 범타로 물러났다.

5안타에 그친 샌프란시스코는 0-3으로 패했다. 4연패에 빠진 샌프란시스코는 13승19패(승률 0.406)로 내셔널리그 서부지구 최하위에 머물고 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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