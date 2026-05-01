한국마사회, 공공기관 고객만족도 전 부문 ‘우수’… 고객 중심 경영 결실

한국마사회가 재정경제부 주관 ‘2025년 공공기관 고객만족도 조사’에서 전 부문 우수 등급을 받았다. 사진은 한국마사회 본관 모습.

‘고객만족도 전 부문 우수’

한국마사회가 재정경제부 주관 ‘2025년 공공기관 고객만족도(PCSI) 조사’에서 우수기관으로 선정됐다.

한국마사회의 조사 대상 사업은 ▲경마시행 ▲공원운영 ▲지사문화교실 ▲말생산농가 ▲힐링승마 등 총 5개 분야로, 전 부문에서 목표 점수를 초과 달성하며 ‘우수’ 등급을 획득했다.

특히 한국마사회는 고객서비스본부장 주관의 ‘고객만족추진단’을 운영하며 고객의 시각에서 서비스 전반의 불편 요소를 지속적으로 점검하고, 이를 개선하기 위한 다양한 과제를 발굴·추진해왔다. 이러한 전사적 노력이 이번 성과로 이어졌다.

공공기관 고객만족도 조사는 ‘공공기관 운영에 관한 법률’ 제13조 제2항에 따라 매년 정기적으로 실시되는 설문조사로, 공공기관이 제공하는 서비스에 대한 이용 고객의 만족도를 평가하고 이를 통해 서비스 품질 향상을 도모하는 데 목적이 있다. 이번 조사는 전국 186개 공공기관(공기업 20개, 준정부기관 54개, 기타 공공기관 112개)을 대상으로 진행됐다.

한국마사회 김종철 고객서비스본부장은 “이번 우수 등급 달성은 고객의 목소리에 귀 기울이며 실질적인 개선을 위해 꾸준히 노력해 온 임직원들의 결실”이라며 “앞으로도 국민이 신뢰하고 안심하고 이용할 수 있는 경마 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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