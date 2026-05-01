온유, 카카오모빌리티 행사서 직접 발표 세션 진행…“‘터프러브’, 팬들과 더 깊이 연결”

그룹 샤이니 멤버 온유(ONEW)가 카카오모빌리티와 협업한 사례를 직접 발표하며 새로운 K-팝 모델을 제시했다.

온유는 지난달 29일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 진행된 카카오모빌리티 주최 '2026 MEDIA DAY: SHIFT - Now Platform'에 참석해 '미디어를 통해 공간으로 이어지는 경험'을 주제로 직접 발표 세션을 진행했다.

온유는 지난 3월 발매한 미니 5집 'TOUGH LOVE'와 관련해 카카오모빌리티와 협업한 배경과 과정을 공유했다. 수많은 콘텐츠가 쏟아지는 환경 속에서 음악과 광고가 단순히 '스쳐 지나가는 것'이 되지 않도록 팬들에게 더 가까이 다가갈 수 있는 방법을 고민했다고 전했다.

'TOUGH LOVE'는 온유에게 있어 작사는 물론 데뷔 후 처음으로 작곡에 참여한 소중한 결과물이다. 온유는 팬들과의 접점을 넓히고자 카카오 T 앱의 시작 화면과 택시 외부 래핑 등 '이동 여정 전반'을 하나의 소통 채널로 활용했다고 말했다.

특히 'TOUGH LOVE' 발매를 기념해 팝업스토어 오픈과 동시에 서울역과 용산역 등 주요 거점을 활용한 오프라인으로까지 팬 경험을 확대했다. 서울역의 대형 파노라마 스크린을 통해 압도적인 비주얼을 선보이는 한편 용산역에는 팬들이 직접 사진을 찍고 즐길 수 있는 포토존을 마련했다.

온유는 "'TOUGH LOVE'를 통해 팬들과 더 깊이 연결될 수 있는 기회를 만들고자 협업을 결정했다. 팬들의 이동 여정 전반을 소통의 접점으로 활용하면서 이동이라는 일상적인 순간을 특별한 경험으로 바꾸고 싶었다. 팬분들이 서로 캠페인을 공유하는 등 뜨거운 반응을 보내주셔서 매우 뜻깊었다"고 밝혔다.

온유는 오는 5월 13~14일 일본 도쿄에서 단독 팬미팅 '2026 ONEW FANMEETING 'TOUGH LOVE''를 개최한다. 음악, 토크, 미션 등 다채로운 코너가 어우러진 구성으로 준비됐다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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