‘대군부인’ 아이유♥변우석, 설렘 가득 결혼식 현장 공개…로맨스 2막 시작

‘21세기 대군부인’ 아이유와 변우석이 혼례식을 올리며 로맨스 2막이 오른다.

1일 방송될 MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’ 7회에서는 모두가 기다려 온 성희주(아이유 분)와 이안대군(변우석 분)의 화려한 혼례식이 펼쳐진다.

성희주가 신분 상승을 위해 이안대군에게 계약결혼을 제안, 이안대군이 이를 받아들인 이후 두 사람은 서로의 목표를 이루기 위해 함께 움직이고 있다. 비록 계약결혼을 취소해야 할 위기가 찾아오기도 했지만 이를 극복해내면서 성희주와 이안대군 사이 감정도 점점 더 깊어지고 있다.

성희주와 이안대군이 온 국민 앞에서 정식으로 국혼을 치르면서 계약결혼 플랜에 하이라이트를 맞게 된다. 공개된 사진 속에는 21세기를 뒤흔들 ‘대군쀼’의 아름다운 혼례식 풍경이 담겨 보는 이들의 마음까지 두근거리게 만든다. 혼례복을 곱게 차려입은 성희주와 이안대군의 단아하고 기품 있는 비주얼 역시 단숨에 시선을 사로잡는다.

특히 이안대군의 부인이 돼 왕족의 일원으로 당당히 궁 안에 발을 들인 성희주의 벅찬 눈빛이 설렘을 배가시킨다. 그런 성희주를 바라보는 이안대군의 눈빛에도 묘한 희열이 서려 있다. 서로를 바라보는 표정과 눈빛에는, 계약결혼이 아닌 서로를 향한 진심을 가득 담고 있어 대군부부의 거침없는 행보가 기대를 모은다.

반면 두 사람을 지켜보는 국무총리 민정우(노상현 분)와 대비 윤이랑(공승연 분)의 얼굴은 딱딱하게 굳어 있어 긴장감을 형성한다. 민정우와 윤이랑 모두 성희주, 이안대군의 결혼에 대해 반대의 뜻을 내비친 만큼 축복으로 가득한 혼례식장 안에서 남들과 다른 온도를 띠고 있는 두 사람이 과연 대군 부부에게 어떤 반응을 보일지 궁금해진다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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