SOOP ‘ASL 시즌 21’ 8강 2주차 돌입…이제동·이재호 맞대결

SOOP이 진행하는 ‘Google Play ASL 시즌21’ 8강 2주차 경기가 4일부터 열린다. 앞서 박상현(Z)과 신상문(T)이 4강에 선착한 가운데 남은 대진표가 어떻게 구성될지 주목된다.

ASL은 ‘스타크래프트: 리마스터’로 진행되는 e스포츠 리그로 올해 11주년을 맞은 장수 리그다. 지난 시즌에 이어 이번 시즌 역시 구글플레이가 공식 스폰서로 참여한 이번 시즌은 개막 이후 매 경기 화제를 이어가고 있다.

4일 오후 7시부터 진행되는 8강 3경기에서는 이제동(Z)과 이재호(T)가 맞붙는다. 16강에서 특유의 공격적인 모습으로 이영호를 상대로 승리한 이제동이, 단단한 운영의 이재호를 뚫어낼 수 있을지 관심이 모인다. 5일 8강 4경기에서는 장윤철(P)과 이영호(T)가 격돌한다. 오랜만에 ASL에 나선 이영호와 ASL의 제왕이라고 불리는 장윤철의 치열한 접전이 예상된다.

각 경기의 승자는 11일과 12일 진행되는 4강전에서 박상현, 신상문과 결승전 티켓을 두고 대결을 펼치게 된다. 8강 경기는 5판 3선승제 싱글 토너먼트로 진행되며 모든 본선 경기는 서울 대치동 ‘프릭업 스튜디오’에서 진행된다.

ASL 시즌21 결승전은 오는 24일 오후 2시 일산 킨텍스 ‘2026 플레이엑스포’ 특설 무대에서 진행된다. 15일까지 현장 관람 사전 등록이 진행되며 이후에는 현장 등록을 통해 입장할 수 있다. 결승 티켓 예매는 21일부터 진행된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]