“팬들과 함께 꿈을 쏘겠다” vs “우린 중요할 때 이길 줄 안다”… 챔프전 출사표

언더독 행진을 작성 중인 두 팀이 남자프로농구(KBL) 가장 높은 무대에서 만난다. 소노는 ‘꿈’을 외쳤고, KCC는 다시 한 번 ‘0%의 기적’을 노래하고자 한다.
KBL 사무국은 1일 서울 강남구 KBL센터 트레이닝센터서 2025~2026 LG전자 프로농구 챔피언결정전 미디어데이를 개최했다. 창단 첫 챔피언결정전에 오른 5위 소노에선 손창환 감독과 이정현, 케빈 켐바오가 참석했고, 정규리그 6위 팀 최초로 챔프전에 오른 KCC에선 이상민 감독과 최준용, 허훈이 자리했다.
말 그대로 업셋 행진 끝에 완성된 무대다. 이번 챔프전은 KBL 역사에 없던 대진이다. 정규리그 5위와 6위가 챔피언결정전에서 맞붙는 건 처음인 것. 소노는 플레이오프(PO)서 무패를 질주 중이다. 6강에서 4위 SK를, 4강에서 1위 LG를 각각 3승 무패로 돌파했다. 6강에서 3위 DB에 맞서 3승으로 넘은 KCC도 4강에서 2위 정관장을 3승1패로 꺾었다.
가슴 벅찬 우승을 목표로 달려간다. 결전을 앞둔 소노의 키워드는 ‘꿈’이었다. 손창환 감독은 “예상하지 못했던 자리까지 왔다. 그동안 소노가 해왔던 농구가 팬들에게 감동을 주기 위해 노력한 과정이었는데, 생각보다 더 크게 잘돼 감사하다”고 말했다.
그러면서 “이전까지 벌침, 독침을 쐈다면 파이널인 만큼 팬들과 함께 꿈을 쏘겠다. 그 꿈을 이루기 위해 최선을 다하겠다”고 목소리를 높였다.
창단 첫 PO 무대에서 6전 전승. 소노의 기세는 숫자로도 뚜렷하다. 정규시즌 맞대결에선 KCC와 3승3패로 맞섰고, 골 득실에선 소노가 12점 앞섰다.
이정현은 “6강부터 4강까지 좋은 흐름으로 왔다. 경기력과 기세가 모두 좋다고 느낀다”며 “챔프전까지 온 만큼 우승을 향해 열심히 달려보겠다”고 힘줘 말했다. 켐바오도 “한 경기, 한 경기를 당연하게 생각하지 않고 감사한 마음으로 승리를 향해 나아가겠다”고 했다.
KCC는 좋았던 기억을 토대로 ‘재현’하겠다는 각오다. 익숙하면서도 강했던 키워드인 ‘0%’를 꺼내들었을 정도다. KCC는 2023~2024시즌 정규리그 5위로 챔피언에 오른 바 있다. 당시 전례가 없던 우승 신화를 쓰면서 큰 이목을 끌었다. 이번엔 더 낮은 6위 성적표로 정상에 도전한다. 역대 정규리그 6위 팀의 챔프전 진출은 이번이 처음이고, 최초 우승 도전까지 바라보고 있다.
이상민 감독은 “2년 전에 0%의 기적을 썼듯, 올해도 6위로서 다시 한 번 0%의 기적을 쓰고 싶다”고 말했다. 이어 “공교롭게도 그때와 비슷한 상황이다. 우리 선수들은 경험이 많고, 중요한 경기에서 어떻게 이겨야 하는지 아는 선수들이다. 단단히 준비해 꼭 우승하겠다”고 강조했다.
KCC 선수들도 책임감으로 중무장했다. 최준용은 “정규리그 때 잘해서 편하게 올라왔으면 좋았을 텐데 그러지 못해 팬들께 죄송하다”며 “이번에는 무조건 우승할 수 있도록 하겠다”고 말했다. 허훈도 “남은 무대에서 ‘고추장’ 같은 역할로 ‘봄동 초이’ 최준용과 힘을 합쳐 좋은 모습을 보여드리겠다. 끝까지 헌신하겠다”고 다짐했다.
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