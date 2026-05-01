아이브 레이X미세키서울, H/S 컬렉션 성수 팝업스토어서 공개

사진=미세키서울

아이브(IVE) 레이와 미세키서울이 함께한 두 번째 컬렉션 H/S 제품들이 오늘 성수 연무장길 팝업스토어를 통해 가장 먼저 공개된다고 1일 밝혔다.

미세키서울 엠버서더로 활약하는 아이브 레이는 이번 컬렉션에서 한층 더 특별한 감성을 전달한다. 레이가 실제 일본 거리에서 촬영에 임하며 어린 시절의 추억과 소녀적 설렘을 고스란히 담아낸 것이 이번 컬렉션의 핵심이다. 레이의 실제 고향과 맞닿은 배경 속에서 미세키서울이 추구하는 '설렘'이라는 브랜드 감성이 더욱 진하게 녹아들었다는 평가다.

이번 팝업에서는 팝업스토어 기간에만 만나볼 수 있는 익스클루시브 티셔츠와 아이브 레이 포토카드, 구매 금액대별 한정판 사은품 등 다양한 혜택이 마련돼 팬과 패션 애호가 모두의 발길을 끌 것으로 기대된다.

사진=미세키서울

이번 팝업스토어를 오픈하는 미세키서울은 에프컴바인(대표 김건주)이 2023년 9월 론칭한 K-패션 브랜드다. 온라인 쇼핑몰 '애니원모어' 운영 경험을 기반으로 탄생했으며 기획 단계부터 브랜드 콘셉트와 메시지 정립에 공을 들였다. '가상의 일본인 디자이너 미세키 레이'라는 독창적인 페르소나를 설정해 브랜드 몰입도를 높이는 전략이 특징이다.

블랙·화이트·그레이 등 모노톤 컬러와 비대칭 디테일을 핵심 디자인 문법으로 삼아 제품보다 '설렘'이라는 감정이 먼저 떠오르는 브랜드를 지향한다. 무신사에서 가파른 거래액 성장세를 기록하고, 2025년 10월 서울 한남동에 첫 플래그십 스토어를 성공적으로 오픈한 데 이어 지난 3월에는 서울 잠실 롯데월드몰에서도 팝업스토어를 전개하며 오프라인 영역을 확장하고 있다.

미세키서울 관계자는 "레이가 일본 현지에서 직접 촬영에 참여한 이번 H/S 컬렉션은 브랜드가 추구하는 설렘의 감성을 가장 진하게 담아낸 결과물"이라며 "성수 팝업스토어를 찾는 분들이 컬렉션과 함께 그 설렘을 직접 느껴보시길 바란다"고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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