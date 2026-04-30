비만 치료 때 ‘감량 숫자’만 보면 안 돼요…근육량·영양 관리 필요

GLP-1 계열 비만치료제를 장기간 사용할 때에는 체중계 숫자만 볼 것이 아니라 근육량, 단백질 섭취, 미량영양소 상태까지 함께 살펴야 한다는 분석이 나왔다.



백선하 서울대병원 신경외과 교수팀과 노종렬 분당차병원 이비인후과 교수팀, 로그싱크 이재왕 연구원 공동 연구팀은 GLP-1 치료와 관련된 최신 임상 관찰 결과와 생물학적 기전 연구를 종합 분석한 리뷰 논문을 발표했다. 연구 결과는 비만 및 대사질환 분야 국제학술지 ‘Current Obesity Reports’ 최신호에 게재됐다. 해당 논문을 통해 GLP-1 치료 중인 환자가 체크해야 할 요소를 짚어봤다.

백선하 서울대병원 교수, 노종렬 분당차병원 교수, 이재왕 로그싱크 연구원, 유지현 서울대 박사과정(왼쪽부터) 등이 공동으로 참여한 GLP-1 연구에서 관련 치료 환자들에 대한 의미있는 결과가 나와 주목된다. 서울대병원 제공

◆GLP-1 장기 치료, 체중만큼 ‘대사 균형’도 관건



연구팀은 GLP-1 계열 약물 치료를 단순한 식욕 억제나 체중 감소 현상으로만 보지 않았다. 약물 사용으로 식사량이 줄면 외부에서 들어오는 영양소가 감소하고 몸은 저장된 지방을 더 많이 에너지원으로 활용한다. 이 과정에서 지방산 산화가 늘고 미토콘드리아의 산화 대사 부담이 커질 수 있다. 연구팀은 이같은 상태를 ‘에너지 흐름 제한’으로 개념화했다. 약물 복용으로 식사량이 줄어 영양분 유입이 만성적으로 제한되는 상황에서 인체가 겪는 대사적 한계와 적응 과정을 설명하는 틀이다.



다만 이는 ‘GLP-1 약물이 위험하다’는 뜻은 아니다. 연구팀이 강조한 메시지는 약물의 식욕 억제 효과와 그 결과 덜 먹게 된 몸이 겪는 영양 제한 상태를 구분해 살펴야 한다는 점이다.



◆근육량 변화와 단백질 섭취 함께 봐야



GLP-1 계열 약물을 사용하는 환자가 먼저 살펴야 할 것은 감량 속도와 근육량 변화다. 제지방량이 과도하게 줄면 신체 기능과 장기적인 대사 안정성에 영향을 줄 수 있다. 논문은 GLP-1 치료 중 체중 변화뿐 아니라 제지방량과 근육량 흐름을 함께 추적할 필요가 있다고 제시했다.



특히 65세 이상 고령층, 근감소성 비만이 있거나 근육량이 적은 사람, 폐경 후 여성, 제2형 당뇨병·만성콩팥병 등 대사적 부담이 큰 환자는 더 세밀한 관찰이 필요하다. 이들은 체중 감소 과정에서 근육·영양·대사 균형이 흔들릴 가능성이 상대적으로 크기 때문이다. 단백질과 아미노산 상태도 중요하다. 따라서 GLP-1 치료 중에는 단백질 섭취가 충분한지, 감량 과정에서 제지방량이 어떻게 변하는지 함께 확인해야 한다. 이는 장기 치료 중 대사 안정성을 유지하기 위한 핵심 관리 지점으로 볼 수 있다.



◆무리한 절식·영양제 남용보다 균형 관리가 우선



빠르게 체중을 줄이고 싶어 무리하게 영양 제한에 나서는 것도 지양해야 한다. 이미 주사로 식사량이 줄어든 상태에서 추가적인 절식이 이어지면 단백질과 미량영양소 섭취가 더 감소할 수 있다. 논문은 장기적인 영양 유입 감소가 에너지 대사 흐름을 제한하고 산화 대사와 항산화 방어 체계 사이의 균형에 영향을 줄 수 있다고 봤다. 주사 후 미량영양소 상태도 체크해야 한다. 논문은 철분, 마그네슘, 셀레늄, 비타민 B군 등이 미토콘드리아 호흡, 항산화 효소 작동, 중간대사 과정에 관여한다고 설명한다.



다만 연구팀은 특정 영양제를 일률적으로 권하는 방식보다 구조화된 모니터링을 강조했다. 필요에 따라 부족한 부분을 보완하는 접근이 합리적이라는 설명이다.



◆운동은 ‘소모’보다 회복력까지 고려해야



운동도 대사 회복력과 함께 봐야 한다. 논문은 GLP-1 치료 중 운동을 단순한 칼로리 소비 수단으로만 해석해서는 안 된다고 봤다. 식사량이 줄어든 상태에서는 운동 자극이 영양 공급과 회복 능력에 비해 과도해질 수 있기 때문이다. 특히 장기 치료에서는 운동량 자체보다 신체가 운동으로 인한 자극을 견디고 회복할 수 있는 대사적 기반이 마련돼 있는지의 여부가 중요하다.



◆흡수 상태까지 점검해야 장기 관리 가능

GLP-1 계열 비만치료제 사용 시 체중 감량 수치뿐 아니라 근육량, 단백질 섭취 등 전반적인 대사 건강을 함께 살피는 관리가 중요하다. 게티이미지뱅크

GLP-1 계열 비만치료제를 장기 사용하는 중에는 식사량뿐 아니라 실제 영양소가 충분히 이용되고 있는지도 살펴야 한다. 연구팀은 지용성 비타민과 관련 미네랄 상태를 치료 과정에서 함께 점검할 수 있는 관리 지표로 제시했다. 섭취량, 흡수 상태, 대사 지표를 함께 보는 접근이 필요하다는 의미다.



백 교수는 “단순한 체중 변화를 넘어 전신 대사 안정성을 핵심으로 두는 비만 치료의 패러다임 전환이 필요하다”고 밝혔다. 노 교수도 “치료 과정에서 환자별 대사 상태를 능동적으로 살피는 통합적 임상 관리 전략이 필수”라고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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