스포츠토토, 5월 소멸 예정 미수령 적중금 13억…적중 여부·환불금 점검 필요

사진=스포츠토토 제공

‘미수령 적중금 얼른 찾아가야…’

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 30일 “오는 5월1일부터 31일까지 수령 가능한 프로토 승부식 게임(52~64회차) 미수령 현황을 집계한 결과 1만6645건이 적중금을 찾아가지 않았다”며 “총 금액은 13억2739만8460원에 달한다”고 밝혔다.

같은 기간 적중금을 찾아가야 하는 축구토토 승무패 게임(31~37회차) 역시 160건이 적중금을 수령하지 않았다. 합산 금액은 1억2537만7610원이다.

적중금과 함께 환불금 또한 유효기간 내 수령되지 않는 사례가 반복되고 있다. 야외에서 진행되는 축구, 야구, 골프 등은 우천이나 예기치 못한 변수로 인해 경기 일정이 변경되거나 취소되는 경우가 많아 환불금이 발생한다. 이에 고객들은 구매 이후 경기 일정을 꼼꼼하게 확인할 필요가 있다.

적중금과 발매 취소로 인해 반환되는 환불금은 국민체육진흥법에 따라 유효기간인 1년 안에 구매자가 수령해야 한다. 구매자가 유효기간 내에 적중금과 환불금을 청구하지 않으면, 이 금액은 전부 국민체육진흥기금으로 귀속된다.

스포츠토토 오프라인 고객은 공식 홈페이지의 투표권 적중 확인 페이지에 고유번호 15자리를 입력하면 결과를 확인할 수 있다. 투표권 상단 우측에 인쇄된 QR코드를 스마트폰으로 스캔하면, 별도의 로그인이나 정보 입력 없이 즉지 적중 여부를 조회할 수 있다.

한국스포츠레저 관계자는 “야외 경기를 치르는 야구, 축구 종목은 기상이변으로 인해 경기 일정이 변경되거나 취소되는 경우가 많다”며 “고객들은 환급 및 환불 유효기간을 반드시 확인해 불이익이 발생하지 않도록 주의하길 바란다”고 말했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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