‘고양이가 전하는 위로’…제주 테마파크 ‘돌코리숲’ 개장

야외정원 러시모어산. 스마일게이트 제공

스마일게이트가 제주에 감성과 체험을 결합한 복합 문화공간을 선보이며 오프라인 엔터테인먼트 사업 확장에 나섰다.

스마일게이트는 30일 서귀포시 안덕면 일대에 체험형 테마파크 ‘돌코리숲’을 정식 개장했다고 밝혔다.

돌코리숲은 전시와 정원 산책, 예술 작품 감상, 식음(F&B) 요소를 결합한 라이프스타일형 콘텐츠 파크다. 과거 ‘소인국 테마파크’가 위치했던 약 1만 8000평 규모의 부지를 재정비해 고양이들이 세계를 여행하며 만든 마을이라는 독특한 콘셉트로 재탄생했다.

공간의 핵심 테마는 ‘고양이를 통한 위로와 머무름’이다. 제주 자연과 고양이를 매개로 방문객에게 정서적 안정과 휴식을 제공하는 데 초점을 맞췄다.

실내 전시 모습. 스마일게이트 제공

돌코리숲이라는 명칭은 제주 설화 속 ‘돌코냉이(돌고양이)’에 마을을 뜻하는 ‘-리’를 더해 만든 것으로, 지역적 상징성과 서사를 반영했다. 전통 설화와 현대 아티스트들의 작품이 결합된 공간 구성도 특징이다.

동선은 ‘걷고, 발견하고, 머무는’ 흐름으로 설계됐다. 실내 전시 공간 돌코리 마을에서는 다섯 고양이 캐릭터 돌돌·코코·모모·치치·샤샤의 이야기를 따라가며 내면의 행복을 탐색하는 경험을 제공한다.

야외 공간 돌코리 가든에서는 국내외 작가들이 참여한 고양이 테마 작품을 산책하듯 감상할 수 있다. 제주 특유의 식생과 허브 향이 어우러진 조경은 시각과 후각을 동시에 자극한다.

이와 함께 미니어처 기차, RC 보트, 나무공 놀이터 등 가족 단위 방문객을 위한 체험형 시설도 마련됐다. 30년 이상 된 나무 아래에는 피크닉 공간과 소규모 도서관도 조성됐다.

스마일게이트는 향후 고양이 캐릭터와 조형물을 지속적으로 확장해 테마파크의 세계관을 강화할 계획이다.

이정준 스마일게이트 캣파크뮤지엄 대표는 “게임에서 축적한 상상력을 현실 공간으로 확장하는 첫 시도”라며 “디지털 경험을 오프라인으로 연결해 새로운 형태의 엔터테인먼트를 제공하겠다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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