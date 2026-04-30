스마일게이트, ‘아임파인다이닝’ 공개…김훈 셰프와 기부 캠페인 전개

아임파인다이닝 영상 캡처. 스마일게이트 제공

스마일게이트 희망스튜디오가 요리를 매개로 한 새로운 기부 콘텐츠를 선보이며 참여형 나눔 문화 확산에 나섰다.

스마일게이트 희망스튜디오는 30일 김훈 셰프가 출연하는 영상 시리즈 ‘아임파인다이닝’ 1편을 공식 유튜브 채널을 통해 공개했다.

아임파인다이닝은 ‘나는 잘하고 있어’라는 의미의 ‘아임 파인(I’m fine)’과 고급 식사를 뜻하는 ‘파인다이닝(Fine Dining)’을 결합한 제목이다. 요리를 통해 기부자와 지원 대상자 간의 정서적 연결을 강화하고, 지원 대상자의 긍정적인 변화를 조명해 기부 참여를 유도하기 위해 기획됐다.

최근 흑백요리사2에 출연해 주목받은 김훈 셰프가 재능기부 형태로 참여했다. 영상에서 그는 자립을 앞둔 아동·청소년이 생활하는 스마일하우스를 찾아 직접 음식을 준비하고 함께 식사를 나눈다. 이 과정에서 “완벽하지 않아도 괜찮다”는 메시지를 전하며 진로와 일상에 대한 진솔한 대화를 이어간다.

아임파인다이닝 영상 캡처. 스마일게이트 제공

영상 공개와 동시에 ‘김훈 셰프가 함께하는 희망식탁’ 기부 캠페인도 시작됐다. 참여를 원하는 이들은 오는 7월 31일까지 희망스튜디오 플랫폼을 통해 기부할 수 있으며, 기부금은 영상에 등장하는 스마일하우스 아이들의 자립과 성장을 지원하는 데 전액 사용될 예정이다.

희망스튜디오는 이번 1편을 시작으로 5월과 6월에 각각 후속편을 공개해 총 3편의 시리즈를 선보일 계획이다. 이후 공개될 영상에서도 김훈 셰프가 출연자들과 교감하는 모습이 이어질 예정이다.

김훈 셰프는 “아이들에게 특별한 식사를 전할 수 있어 뜻깊었고, 오랜만에 설렘을 느꼈다”며 “이 콘텐츠가 더 많은 관심과 기부로 이어지길 바란다”고 전했다.

희망스튜디오 권연주 이사는 “이번 콘텐츠는 희망스튜디오 플랫폼 기부자와 유저들에게 기부의 보람과 아이들의 긍정적 변화를 통한 감동을 전달하고자 다양한 파트너들의 재능기부로 기획됐다”며 “앞으로도 영상과 플랫폼을 결합한 방식으로 지속 가능한 기부 생태계를 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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