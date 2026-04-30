크래프톤, 1분기 역대 최대 실적…영업익 5616억

크래프톤 로코. 크래프톤 제공

크래프톤이 올해 1분기 역대 최대 실적을 갈아치우며 성장세를 이어갔다. 핵심 IP인 펍지: 배틀그라운드 프랜차이즈의 견조한 성과와 플랫폼 다변화 전략이 실적 상승을 견인한 것으로 나타났다.

크래프톤은 30일 2026년 1분기 잠정실적을 공시했다. 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준으로 매출 1조 3714억 원, 영업이익 5616억 원을 기록하며 분기 기준 사상 최대 실적을 달성했다. 전년 동기 대비 매출은 56.9%, 영업이익은 22.8% 증가했다. 특히 1분기 영업이익만으로도 2025년 연간 영업이익의 53%에 달하는 성과를 냈다.

사업 부문별로는 PC 3639억 원, 모바일 7027억 원, 콘솔 138억 원, 기타 2910억 원의 매출을 기록했다. 펍지 IP 프랜차이즈 매출은 전년 동기 대비 24% 증가하며 분기 매출 1조 원을 돌파, 전체 실적을 견인했다.

PC 플랫폼에서는 배틀그라운드의 콘텐츠 확장과 라이브 서비스 운영이 성과를 이끌었다. 특히 9주년 기념 애스턴마틴 협업은 PC 플랫폼 최초 차량 재판매 이벤트로 진행돼 높은 매출을 기록했다. 해당 협업은 2023년 첫 출시 대비 매출이 크게 증가하며 장기적인 수익 모델로서의 가능성을 입증했다.

모바일 부문 역시 IP 협업과 프리미엄 콘텐츠 전략이 주효했다. 독일 하이퍼카 브랜드 아폴로 오토모빌과의 협업은 고과금 이용자 수요를 견인했으며, 인도 서비스 배틀그라운드 모바일 인도는 서버 확장과 콘텐츠 강화로 결제 이용자 수가 전년 동기 대비 17% 증가했다. 또한 공식 리그 ‘BGIS 2026’은 역대 최대 시청자 수를 기록하며 현지에서의 영향력을 재확인했다. 기타 매출은 ADK그룹 실적 반영으로 전년 동기 대비 2859억 원 증가했다.

펍지 IP는 단순 게임을 넘어 콘텐츠 플랫폼으로 진화하고 있다. 4월에는 신규 모드 제노포인트를 출시해 이용자 경험을 확장했고, 5월에는 PAYDAY IP 기반 콘텐츠와 사용자 제작 콘텐츠(UGC) 확대를 예고했다. 글로벌 팬덤 마케팅 강화와 신흥 시장 공략도 지속할 방침이다.

신규 IP 육성도 본격화된다. ‘인조이(inZOI)’는 장기 서비스형 IP로의 확장을 목표로 콘텐츠 고도화와 콘솔 이식, AI 기반 모딩 툴 도입 등을 추진한다. 이용자가 직접 콘텐츠를 제작하고 공유하는 플랫폼형 게임으로 발전시킨다는 계획이다.

또한 오픈월드 생존 게임 ‘서브노티카 2’는 얼리 액세스 출시를 앞두고 있으며, 협동(Co-op) 모드 등 신규 요소를 통해 기존 팬과 신규 이용자 모두를 겨냥한다.

AI 전략도 강화된다. 크래프톤은 자체 멀티모달 AI 모델 ‘Raon’을 게임에 적용해 새로운 플레이 경험을 제공하고, CPC(Co-Playable Character) 기술 기반 ‘PUBG Ally’를 2026년 배틀그라운드 아케이드에서 베타 서비스로 선보일 예정이다.

한편 크래프톤은 주주환원 정책의 일환으로 1분기 2000억 원 규모의 자사주를 취득하고 996억 원의 배당을 실시했다. 이어 3362억 원 규모의 자사주를 소각했으며, 2분기에도 1000억 원 규모의 자사주를 추가 취득 후 전량 소각할 계획이다. 향후에도 주주가치 제고를 위한 정책을 지속적으로 추진한다는 방침이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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