롯데GRS 크리스피크림 도넛, ‘빠더너스’ 손잡고 MZ세대 팬슈머 공략

크리스피크림 도넛이 빠더너스와 함께 선보이는 American Sweets with BDNS 신제품 4종 이미지. 롯데GRS 제공

롯데GRS가 운영하는 크리스피크림 도넛이 브랜드 앰배서더인 배우 문상훈의 크리에이티브 그룹 ‘빠더너스(BDNS)’와 협업한 신제품 ‘American Sweets with BDNS’ 4종을 출시하며 본격적인 MZ세대 공략에 나선다.

이번 협업은 브랜드 최초 앰배서더인 문상훈의 유쾌한 이미지를 브랜드 아이덴티티에 녹여내고 시각적 즐거움을 중시하는 ‘인스타그래머블(Instagrammable)’ 트렌드를 반영한 것이 특징이다.

◆미국 본토 감성과 ‘빠더너스’ 유머의 결합

신제품 컬렉션은 미국 도넛 특유의 화려한 색감과 묵직한 토핑을 구현했다. 특히 빠더너스만의 독특한 화법을 차용한 제품 네이밍이 돋보인다.

시각적 차별화로 레몬 아이싱을 활용한 ‘이거완전레몬이잖앙’, 후르트링 시리얼을 올린 ‘후르트마뚜루’ 등은 원재료를 아낌없이 투입해 풍성한 볼륨감을 강조했다.

꾸덕한 컵케이크의 질감을 살린 ‘쿠키앤처비’와 체리 필링과 초콜릿을 조합한 ‘장경자의 체리립’ 등 클래식하면서도 트렌디한 메뉴 구성을 선보였다.

주요 라인업은 다음과 같다. ▲이거완전레몬이잖앙(레몬 아이싱 & 레몬 크림) ▲쿠키앤처비(쿠키 크림 & 오레오 토핑) ▲장경자의 체리립(체리 필링 & 체리 토핑 글레이즈드) ▲후르트마뚜루(후르트링 시리얼 토핑) 등이다.

◆ 팬덤 겨냥한 ‘한정판 마케팅’ 강화

크리스피크림 도넛은 제품 출시를 넘어 팬덤의 소장 욕구를 자극하는 마케팅 전략을 펼친다.

전용 패키지를 도입해 빠더너스 전용 디자인이 적용된 ‘케이크 에디션(5개입)’을 시즌 한정으로 선보이며 브랜드 경험을 차별화했다.

굿즈 라인업도 확대한다. 5월 중 전국 매장을 통해 ‘BDNS 티셔츠’와 ‘BDNS 캔버스 백’을 순차 출시, 도넛 소비를 라이프스타일 전반으로 확장한다는 계획이다.

식품업계에서는 이번 협업을 단순한 신제품 출시를 넘어, 강력한 팬덤을 보유한 IP(지식재산권)와의 결합을 통해 브랜드 인지도를 높이려는 전략으로 보고 있다.

롯데GRS 관계자는 “브랜드 스테디셀러인 ‘오리지널 글레이즈드’의 강점을 기반으로 이와 대비되는 화려한 토핑 콘셉트의 신제품을 통해 폭넓은 고객 경험을 제공하고자 한다”며 “앞으로도 외부 파트너십을 강화해 차별화된 가치를 지속적으로 선보일 것”이라고 밝혔다.



한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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