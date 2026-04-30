프리미엄 덴탈 브랜드 프레민트, ‘2026 우리금융 챔피언십’ 공식 후원 참여

사진=프레민트

프리미엄 덴탈 케어 브랜드 프레민트(PREMINT)가 국내 대표 골프 대회인 ‘2026 우리금융 챔피언십’에 공식 후원사로 참여했다고 30일 밝혔다.

지난 4월 23일부터 26일까지 나흘간 개최된 이번 대회는 총상금 15억 원 규모로 진행됐으며, 임성재 프로를 비롯한 약 140여 명의 국내외 정상급 선수들이 대거 출전해 경쟁을 펼쳤다.

프레민트는 이번 공식 후원을 통해 프리미엄 브랜드로서의 이미지를 한층 강화하는 동시에, 스포츠와 라이프스타일을 연결하는 성공적인 마케팅 활동을 전개했다. 특히 대회 기간 동안 다양한 현장 프로모션과 브랜드 경험 요소를 선보이며 관람객들과의 접점을 넓혔다.

업체에 따르면 프레민트는 기존 언론을 통해 감각적인 디자인과 기능성을 동시에 갖춘 프리미엄 덴탈 브랜드로 소개되어 왔다. 대표 제품인 치약과 칫솔 라인업은 구강 건강 관리의 본질에 집중하면서도 세련된 패키지 디자인을 적용해 일상 속 품격 있는 라이프스타일을 제안하는 것이 특징이다.

또한 프레민트 치약은 저자극 포뮬러를 기반으로 한 상쾌한 사용감과 구취 케어 기능을 강조하며, 칫솔은 인체공학적 설계와 정교한 모 구조를 통해 효과적인 플라그 제거를 돕는 제품으로 소비자들의 긍정적인 반응을 얻고 있다. 이러한 제품 경쟁력을 바탕으로 프레민트는 온·오프라인 유통 채널에서 빠르게 입지를 확대해 나가고 있다.

프레민트 관계자는 “국내 최정상급 선수들이 참여한 권위 있는 골프 대회에 공식 후원사로 함께하게 되어 의미가 컸다”며 “앞으로도 다양한 스포츠 및 문화 콘텐츠와의 협업을 통해 브랜드 가치를 지속적으로 확장해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편, ‘2026 우리금융 챔피언십’이 국내 골프 팬들의 뜨거운 성원 속에 성황리에 막을 내린 가운데, 프레민트는 이번 후원을 발판 삼아 프리미엄 덴탈 케어 브랜드로서의 입지를 더욱 확고히 다져나갈 계획이라고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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