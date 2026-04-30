배우 박동빈, 별세…개업 준비 식당서 숨진 채 발견

배우 박동빈이 세상을 떠났다. 향년 55세.

30일 평택경찰서에 따르면 박동빈은 전날 오후 4시25분쯤 평택시 장안동의 한 상가 내 식당에서 숨진 채 발견됐다. 연락이 닿지 않자 찾아간 지인에 의해 발견된 것으로 전해진다.

고인이 발견된 곳은 개업을 준비하던 식당인 것으로 알려졌다. 현장에서 타살 혐의점은 발견되지 않았다. 메모 등 사망 경위를 확인할 만한 것도 나오지 않은 것으로 알려져 경찰은 정확한 사망 경위를 조사 중이다.

고인은 영화 ‘쉬리’(1998)로 얼굴을 알린 고인은 드라마 ‘야인시대’, ‘불멸의 이순신’ 등에 출연했다. 특히 드라마 ‘사랑했다봐’에서 오렌지 주스를 뱉는 장면으로 수많은 패러디를 양산하며 인기를 모았다.

빈소는 경기 안성시 도민장례식장 VIP 5호실에 마련됐으며, 발인은 5월1일 오전 8시 30분. 장지는 우성공원묘원이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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