[온탕냉탕] 탕웨이♥김태용 부부 둘째 임신→‘거짓 광고’ 어반자카파 박용인, 항소심도 징역 1년

탕웨이(왼쪽)-김태용 부부. 뉴시스 제공

한 주 동안 다양한 사건·사고들이 스타들을 웃고 울게 했다. 탕웨이의 둘째 임신 소식부터 ‘거짓 광고’ 박용인의 징역형 구형까지 세계비즈앤스포츠월드가 한 주간 있었던 스타들의 이슈를 정리했다.

▲탕웨이, 두 아이 엄마 된다

배우 탕웨이가 둘째를 임신했다. 탕웨이는 지난 29일 소셜미디어에 “우리 집에 새끼 말이 하나 더 생기게 됐다. 정말 큰 뜻밖의 일”이라며 “매우 기쁘다. 모두가 기대하고 있다”고 임신 소식을 전했다. 그러면서 남편과 첫째 아이와 함께 말 피규어를 들어 올린 사진을 올려 붉은 말의 해인 올해 출산을 암시했다. 탕웨이는 영화 만추(2009)를 함께 작업한 김태용 감독과 2014년 결혼했다. 2016년 득녀한 부부는 10년 만에 둘째를 갖게 됐다. 최근 중국 상하이에서 열린 패션 브랜드 행사장에서 D라인이 포착되기도 했다. 지난 3월 남편과 함께 베이징 싼리툰에서 목격됐을 때도 몸에 밀착된 옷 위에 오버사이즈 체크셔츠를 걸친 채 복부를 가리는 듯한 모습을 보여 임신설이 제기된 바 있다.

가수 전주니(왼쪽)-오존 부부. SNS 캡처

▲오존♥전주니 결혼

1993년 동갑내기 가수 오존과 전주니가 부부의 연을 맺었다. 오존은 지난 25일 “결혼한다. 행복하게 잘 살겠다. 그동안 총각 오존을 사랑해 주셔서 감사하다”는 글과 함께 여러 장의 웨딩사진을 공개했다. 전주니도 “오준호(오존 본명)는 제가 데려간다. 우리 내일 결혼한다”고 알렸다.

오존은 2016년 데뷔한 싱어송라이터다. 2020년 엠넷 서바이벌 나의 첫 번째 포크스타: 포커스에서 3위를 차지하며 이름을 알렸다. 최근에는 카더가든과 예능 콤비를 이뤄 인지도를 높이고 있다. 전주니 역시 2019년 주니라는 이름으로 데뷔한 가수다. 이튿날 열린 결혼식 축사는 전주니의 언니인 배우 전소니가 맡았다. 전소니는 “주니의 행복은 내 아주 오랜 꿈이었는데 준호를 만나고부터, 그리고 지금부터는 더 선명히 내 꿈이 이뤄진다”며 동생을 축하했다.

▲김신영, ‘아는형님’ 첫 여성 고정

코미디언 김신영이 예능 아는 형님의 첫 여성 고정 출연자로 발탁됐다. 특유의 순발력과 거침없는 입담으로 존재감을 각인시켜온 활약에 힘입어 정식 멤버로 합류해 촬영을 마쳤다. 다섯 차례 전학생으로 출연했던 김신영은 강호동, 서장훈, 이수근 등 기존 멤버들과 자연스럽게 어우러지며 새로운 활력을 불어넣었다는 후문이다.

44㎏ 감량 후 장기간 체중을 유지해 온 김신영은 최근 불어난 체중에 얽힌 일화를 공개하며 웃음을 안긴 바 있다. 고 전유성과 애틋한 사제관계를 이어왔던 그는 “전유성 선생님의 임종을 지켰는데, 당시 선생님께서 ‘너는 아끼지 말고 맛있게 먹고 살아’라는 마지막 말씀을 남기셨다”고 밝혔다. 그의 활약에 예능계도 두 팔 벌려 환영하고 있다. 최근 나 혼자 산다에도 출연해 다이어트를 그만두고 행복한 요요를 맞은 일상을 공개했다. 김신영 출연분은 그날 방송 최고의 1분을 차지했다.

그룹 어반자카파 박용인. 뉴시스 제공

▼어반자카파 박용인, 거짓 광고에 징역 1년 구형

검찰이 ‘버터 없는 버터맥주’를 기획·판매한 혐의로 1심에서 징역형 집행유예를 선고받은 어반자카파 멤버 겸 수제맥주 판매업체 버추어컴퍼니 박용인 대표이사에게 징역 1년을 재차 구형했다. 지난 29일 서울동부지법 형사항소3부(부장판사 오재성)는 식품 등의 표시·광고에 관한 법률 위반 혐의를 받는 박용인의 항소심 첫 공판 기일을 열고 결심 절차까지 진행했다. 양형부당을 이유로 항소한 검찰은 “다수의 소비자에게 거짓·과장 광고했고 수익이 수십억원에 이른다는 점을 고려하면 원심이 과경하다”며 1심 구형량과 같은 징역 1년을 선고해달라고 요청했다.

박용인은 2022년 6월부터 2023년 1월까지 편의점 등에서 맥주 4종을 판매하면서 원재료에 버터를 사용하지 않았음에도 각종 홍보 수단을 활용해 버터를 원재료로 사용한 것처럼 광고한 혐의로 기소됐다.

전 뉴진스 멤버 다니엘. 뉴시스 제공

▼어도어, 다니엘 母·민희진 소유 부동산 가압류

걸그룹 뉴진스의 소속사 어도어가 계약을 해지한 멤버 다니엘의 가족과 민희진 전 어도어 대표(현 오케이레코즈 대표) 소유의 부동산 가압류를 요청한 가운데 법원이 이를 받아들였다. 지난 29일 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사58-1 단독은 어도어가 다니엘 어머니와 민 전 대표를 상대로 제기한 부동산 가압류 신청을 인용했다. 가압류는 채무자가 재산을 은폐하거나 매각하지 못하도록 임시로 압류하는 법원 처분이다. 강제집행에 대비해 재산을 보전하기 위해 채권자가 신청할 수 있다.

어도어는 지난 1월 두 사람을 상대로 부동산 가압류를 신청했다. 청구 금액은 총 70억원 상당으로, 다니엘 어머니 A씨는 20억원, 민 전 대표는 50억원 범위 안에서 부동산이 가압류된 것으로 알려졌다. 뉴진스 멤버들과 전속계약 분쟁을 이어온 하이브 산하 레이블 어도어는 지난해 12월 다니엘에 대한 전속계약 해지와 함께 430억원대 손해배상 소송을 제기했다. 어도어는 다니엘 측과 민 전 대표가 뉴진스 이탈 및 복귀 지연에 중대한 책임이 있다며 이에 대한 법적 책임을 묻겠다는 입장이다.

배우 강예원. 뉴시스 제공

▼강예원·기태영 부친상

배우 강예원이 부친상을 당했다. 30일 연예계에 따르면 강예원의 부친 김무영 씨가 이날 별세했다. 강예원이 전일 SNS에 투병 중인 아버지를 향한 애틋한 마음을 전한 직후 전해진 비보라 안타까움을 더한다. 강예원은 “요양병원에 계신 아버지가 심심하실까 봐 유튜브를 틀어드리려 했으나 기기가 낡아 거치대만 설치하고 왔다. 이번 주에 다시 도전하겠다”는 글로 재회를 기약했으나 끝내 못다 한 약속으로 남게 됐다. 기태영도 지난 25일 아버지를 떠나보냈다. 소속사에 따르면 기태영의 부친 김인수 씨는 전일 82세를 일기로 세상을 떠났다. 기태영·유진 부부가 가족들과 빈소를 지키며 조문객을 맞았다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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