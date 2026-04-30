‘돌싱글즈2’ 김채윤, 재혼 소식 전해…“진짜 가족이 되려 한다”

사진 = 김채윤 SNS 계정

MBN 예능 ‘돌싱글즈2’ 출신 김채윤이 재혼 소식을 직접 전하며 관심을 모았다.

김채윤은 29일 자신의 SNS를 통해 “2021년, 딸 별하가 5살이던 때 처음 만난 인연과 2026년이 된 지금까지 쌓아온 사랑과 신뢰를 바탕으로 한 가족이 되려 한다”고 밝혔다.

이어 그는 “늘 한결같이 우리 곁을 지켜줘서 고맙다. 앞으로도 서로의 우주가 되어 지금처럼 행복하게 살자”며 예비 남편을 향한 애정을 전했다.

함께 공개된 영상에는 김채윤과 딸, 그리고 예비 남편의 일상이 담겼다. 특히 예비 남편이 딸을 다정하게 안고 있는 모습 등 자연스러운 가족 분위기가 눈길을 끌었다. 김채윤은 “처음 만난 날부터 별하에게 따뜻했던 사람”이라며”"나보다 아이를 더 챙기고 작은 약속도 늘 지켜줬다”고 말했다.

또 김채윤은 “중간에 헤어짐이 있었지만 2023년 마지막 날 다시 만나 지금까지 변함없는 사랑으로 믿음을 줬다”며 “이제는 진짜 가족이 되어 함께하려 한다”고 덧붙였다.

한편 김채윤은 2021년부터 2022년 초까지 방송된 MBN ‘돌싱글즈2’에 출연하며 얼굴을 알렸다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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