댕댕이와 ‘핫플’ 스타필드 운정에서 외식을… 매드포갈릭 ‘위드펫’ 오픈

30일 오픈한 매드포갈릭 스타필드빌리지 운정점이 반려동물과 동반 출입 및 취식 공간을 갖춘 ‘위드펫 매장’으로 운영된다. 사진은 매드포갈릭 스타필드안성점에서 반려견이 펫 전용메뉴인 연어크림 펫스타를 먹고 있는 모습. 박재림 기자

반려가족을 위한 펫존이 마련된 매드포갈릭 스타필드빌리지 운정점 외관 전경. 엠에프지코리아 제공

경산, 안성에 이어 이제 파주에서도 반려견과 함께 패밀리 레스토랑에서 미식을 즐길 수 있다. 매드포갈릭 스타필드빌리지 운정점이 반려동물과 동반 출입 및 취식이 가능한 ‘위드펫(with Pet)’ 매장으로 문을 열었다.

엠에프지코리아(MFG KOREA)가 운영하는 패밀리 다이닝 레스토랑 매드포갈릭이 30일 스타필드빌리지 운정점 오픈을 알리며 전체 180석 규모(47테이블) 중 42석(13테이블)을 반려동물 동반 고객에게 제공한다고 밝혔다. 앞서 매드포갈릭은 지난해 12월 스타필드 마켓 경산점에 1호 위드펫 매장을 선보인 데 이어 이달 초부터 안성 스타필드점도 위드펫 매장으로 운영 중이다.

이번에 오픈한 스타필드빌리지 운정점의 펫존은 일반 고객 공간과 완전히 분리된 독립 공간으로, 공기청정 시스템과 반려동물 예방접종 확인 절차 등 법적·위생 기준을 100% 충족했다. 반려동물 손님을 위한 전용 메뉴 3종(댕댕이라구 미트볼, 연어 크림 펫스타, 멍이보감!홍삼계탕)도 준비돼 동반 식사가 가능하다.

매드포갈릭 스타필드빌리지 운정점의 내부 펫존. 엠에프지코리아 제공

오픈 기념 프로모션도 다양하다. 우선 반려동물 동반 식사 고객에게는 풉백(배변봉투), 휴대용 물티슈, 스티커 등으로 구성된 ‘케어펫’을 선착순 증정한다.

다음달 31일까지 M CLUB 멤버십 회원 또는 스타필드 빌리지 내 웰니스 펫 빌리지 이용 영수증 지참 고객(5만원 이상 주문 시)에게는 펫 전용 메뉴 3종 중 1종을 무료 제공한다.

또한 네이버 영수증 리뷰 작성 시 티라미수&바닐라 디저트를 제공하며, 인스타그램에 #매드포갈릭 #허레이 해시태그와 함께 반려동물 사진을 업로드하면 케어펫을 추가 제공하고 추첨을 통해 식사권도 선물한다.

매드포갈릭의 반려동물 전용 메뉴. 엠에프지코리아 제공

일반 고객을 위한 혜택도 많다. 10만원 이상 결제 시 우드 트레이에 더해 재방문 시 사용할 수 있는 고르곤졸라 피자 무료 쿠폰을 선착순 증정한다. 또 다음달 31일까지 네이버 예약 후 8만원 이상 주문하면 2만원 할인 혜택이 적용된다. 5월 한 달 간 매일 7세 미만 아동 동반 고객에게 키즈 메뉴 4종 중 1종이 제공되는 ‘키즈 0원 데이’도 운영된다.

이상의 모든 혜택은 M CLUB 멤버십 가입 시 적용 가능하며 제휴 할인과 중복 적용도 가능하다.

윤다예 엠에프지코리아 대표는 “스타필드 빌리지 운정점 오픈을 통해 경기 북부 지역 고객들도 반려동물과 함께 프리미엄 다이닝을 즐길 수 있다”며 “앞으로도 다양한 고객 라이프스타일을 반영한 특화 매장과 서비스를 확대할 것”이라고 말했다.

한편 스타필드빌리지 운정은 복합쇼핑몰에 지역 커뮤니티 기능을 결합한 공간으로, 지난해 12월 오픈 이후 100일 만에 누적 방문객 210만 명을 돌파하는 등 경기 북부 지역의 핵심 거점으로 자리 잡았다. 특히 반려동물 출입이 자유로운 스타필드의 특성상 반려동물 동반 고객의 방문 비중이 높다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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