제이에스티나, ‘무신사 메가스토어 성수’ 주얼리 카테고리 단독 입점

사진=제이에스티나, 무신사

제이에스티나를 무신사 메가스토어 성수에서 만나볼 수 있게 됐다.

국내 주얼리 브랜드 제이에스티나(J.ESTINA)가 ‘무신사 메가스토어 성수’에 새롭게 입점하며 오프라인 유통 채널 확대에 나선다고 30일 밝혔다.

무신사가 운영하는 ‘무신사 메가스토어 성수’는 지하 1층부터 지상 4층까지 약 2000평 규모로 조성된 대형 복합 매장으로 패션·뷰티·F&B를 아우르는 핵심 오프라인 거점이다.

제이에스티나는 이 공간의 주얼리 카테고리에 단독으로 입점해 성수동을 찾는 MZ세대와의 접점을 확대하고 브랜드 체험 기회를 강화할 계획이다.

사진=제이에스티나, 무신사

매장은 2층에 자리하며, 대표 라인인 ‘셀레스티아(CELESTIA)’를 비롯해 다양한 실버 주얼리와 워치, 헤어 액세서리 등 주요 컬렉션을 큐레이션해 선보인다. 세련된 디자인과 섬세한 디테일을 갖춘 제품들을 합리적인 가격대로 구성해 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

제이에스티나 관계자는 “무신사 메가스토어 성수 입점을 통해 브랜드의 감도 높은 컬렉션을 새로운 무드로 선보일 수 있게 되었다”며 “공간 특성에 맞춘 차별화된 큐레이션이 기존 고객은 물론 새로운 고객층에게도 긍정적인 반응을 얻을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]