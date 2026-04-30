B:DAWN, 데뷔곡 ‘범’ MV 티저 공개…5월 6일 쇼케이스 생중계

버추얼 아이돌 그룹 B:DAWN(비던)이 데뷔 싱글 '범(BEOM)'의 뮤직비디오 티저를 공개했다. 사진=두리엔터테인먼트

B:DAWN(비던)이 뮤직비디오 티저를 공개했다.

버추얼 아이돌 그룹 B:DAWN(비던)이 데뷔 싱글 ‘범(BEOM)’의 뮤직비디오 티저를 공개하며 데뷔 일정에 본격적으로 돌입했다고 30일 밝혔다.

소속사 두리엔터테인먼트는 30일 정오 비던 공식 SNS 채널을 통해 타이틀곡 ‘범(BEOM)’의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다. 이번 영상은 곡의 주요 멜로디와 콘셉트를 미리 확인할 수 있는 콘텐츠로 구성됐으며 짧은 분량 안에서 음악과 분위기를 전달하는 데 집중했다.

공개된 영상에는 남산타워와 한옥 등 한국을 상징하는 배경이 등장해 비던이 추구하는 방향성을 보여준다. 여기에 곡 제목과 연결되는 호랑이 이미지가 더해지며 콘셉트 이해를 돕는다.

또한 리듬감 있는 사운드와 화면 전환, 퍼포먼스를 암시하는 장면들이 자연스럽게 이어지며 향후 공개될 뮤직비디오 본편과 무대에 대한 관심을 높인다.

이번 티저는 앞서 공개된 멤버별 이미지와 타이틀 포스터에 이어 데뷔 프로모션의 흐름을 이어가는 콘텐츠로 비던의 음악과 비주얼 방향을 확인할 수 있는 자료다.

B:DAWN(비던)은 오는 5월 6일 데뷔 쇼케이스를 개최하고 팬들과 첫 공식 만남을 진행한다. 해당 쇼케이스는 네이버 라이브 스트리밍 플랫폼 치지직을 통해 생중계되며 데뷔곡 무대와 멤버 소개, 앨범 관련 이야기 등 다양한 프로그램이 포함될 예정이다.

특히 이번 쇼케이스는 네이버 1784 ‘비전 스테이지’에서 진행되며 관련 기술을 활용한 연출이 더해질 것으로 전해졌다.

B:DAWN(비던)은 같은 날 데뷔 싱글 ‘범(BEOM)’ 뮤직비디오를 공개하며 본격적인 활동을 시작할 계획이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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