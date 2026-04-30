‘단종오빠’ 엠카 뜬다…박지훈, ‘바디엘스’ 첫 선

3년만에 새 앨범을 발표한 가수 겸 배우 박지훈이 음악방송 ‘엠카운트다운’에 출격한다.

박지훈은 30일 오후 방송되는 Mnet ‘엠카운트다운’에 출연해 첫 번째 싱글 앨범 ‘리플렉트(RE:FLECT)’의 타이틀곡 ‘바디엘스(Bodyelse)’ 무대를 음악 방송에서 처음 공개한다.

지난 29일 컴백한 박지훈의 새 앨범 ‘리플렉트’는 지나온 시간과 그 안에 남아 있는 감정들을 다시 마주하며 현재의 자신을 비추어보는 과정을 담은 앨범이다. 박지훈은 이번 신보를 통해 한층 깊어진 감성과 섬세한 표현력을 드러냈다.

‘바디엘스’는 몽환적인 신시사이저와 감성적인 기타 리프가 어우러진 미디엄 팝 댄스 곡이다. 익숙한 일상 속에서 시작된 낯선 감정이 결국 ‘너’였음을 깨닫는 순간을 담아낸 곡으로, 중독성 있는 후렴구가 특징이다.

박지훈은 앨범 발매 전 진행된 팬미팅을 통해 ‘Bodyelse’ 무대를 선공개하며 뜨거운 반응을 얻은 바 있다. 이번 무대를 통해 소년미와 성숙함을 오가는 매력을 동시에 보여주며 한층 확장된 음악적 스펙트럼을 선보일 전망이다.

’리플렉트’는 발매 직후 국내 주요 음원 차트에서도 존재감을 드러내고 있다. ‘바디엘스’는 멜론 톱100에 진입했으며, 핫100에서는 상위권을 기록한 데 이어 수록곡 ‘워터컬러(Watercolor)’와 ‘아이 캔트 홀드 유어 핸드 애니모어(I can’t hold your hand anymore)’ 역시 차트인에 성공했다.

한편, 박지훈은 영화 ‘왕과 사는 남자’로 역대 한국 영화 흥행 순위 2위를 기록하며 대배우 반열에 올랐다. 2017년 데뷔한 워너원의 재결합 예능 ‘워너원고’ 출연과 솔로가수 컴백까지 전방위 활약을 펼치고 있다. 다음달에는 티빙을 통해 드라마 ‘취사병 전설이 되다’의 주연으로 대중을 만난다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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