‘나솔’ 31기 경수, 안경원 방문 논란…제작진 결국 자제 요청

사진 = ENA·SBS Plus ‘나는 SOLO’

‘나는 솔로’ 31기 경수의 안경원을 향한 일부 시청자들의 과도한 방문과 행동에 대해 제작진이 자제를 당부했다.

29일 방송된 ENA·SBS Plus ‘나는 SOLO’에서는 복잡하게 얽힌 31기 출연자들의 러브라인이 공개됐다.

이날 데프콘은 31기 출연자들의 높은 인기를 언급하며, 특히 경수를 향한 과열된 관심에 우려를 표했다. 그는 “31기 솔로 남녀분들의 인기가 하늘을 찌른다. 출연자들 중에 행복한 비명을 지르는 분들도 있지만 진짜 비명을 지를 일들이 생기고 있다고 한다”며 “경수 일터에 찾아가서 짓궂게 행동하는 분들이 계신다고 한다”고 전했다.

사진 = ENA·SBS Plus ‘나는 SOLO’

이어 “경수가 많이 힘들다고 한다”며 “연예인이 아니다. 우리 이웃이고 평범한 일반인이다. 일상을 지켜주시고 사업장을 찾아가서 과한 언행은 삼가 달라”고 강조했다.

송해나 역시 “개인적인 시간은 지켜주면 좋겠다”고 덧붙이며 동의를 표했다.

제작진 또한 방송 자막을 통해 “개인의 생업 공간을 침해하는 행위는 법적 문제가 될 수 있다”고 경고하며, 경수의 안경원 방문 자제를 거듭 요청했다.

한편 경수는 현재 수원에서 안경원을 운영 중이며, 방송에서 순자, 영숙과의 삼각관계로 주목받으며 큰 화제를 모으고 있다. 이에 따라 일부 시청자들의 관심이 실제 방문으로 이어지고 있는 상황이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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